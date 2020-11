Thị trường lịch Tết 2021: Hứa hẹn khởi sắc cuối năm

(Báo Quảng Ngãi)- Công nghệ in ấn lịch Tết không ngừng cải tiến và thiết kế sáng tạo về nội dung lẫn hình thức nên thị trường lịch Tết 2021 rất phong phú. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và bão lũ, nên sức mua lịch ở Quảng Ngãi hiện khá trầm lắng so với thời điểm này năm trước.

Đa dạng nhưng vẫn giữ nét truyền thống

Bắt đầu từ tháng 10.2020, nhiều cửa hàng bán lịch Tết ở TP.Quảng Ngãi đã bắt đầu nhập lịch Tết 2021 về bán. Tại một số cửa hàng dễ dàng nhận thấy thị trường lịch năm 2021 rất đa dạng về nội dung, mẫu mã, chất liệu và in trên giấy đẹp.

Lịch Tết được bày bán tại một nhà sách trên đường Phan Đình Phùng (TP.Quảng Ngãi).

Ông Nguyễn Hồng Vinh, chủ một nhà sách trên đường Phan Đình Phùng, cho biết: Tùy theo mẫu mã mà giá lịch dao động từ 35.000 - 770.000 đồng. Tất cả lịch nhập về đều sản xuất trong nước. Thông thường đa số khách hàng của chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân, các tiệm vàng... Khách hàng sẽ được chiết khấu phần trăm khi mua hàng. Vì lo dịch Covid-19 và tình hình bão lũ diễn biến phức tạp, nên năm nay chúng tôi nhập số lượng lịch có hạn. Thời điểm này năm trước đã bán chạy, nhưng năm nay sức mua khá trầm lắng".

Lịch Tết 2021 đủ chủng loại, kiểu dáng, từ lịch bloc đến lịch tờ, để bàn, sổ tay, lịch bỏ túi... Đặc biệt, các loại lịch bloc với nhiều kích thước từ trung bình đến "siêu lớn" thiết kế đẹp mắt, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

"Mặc dù mẫu mã lịch Tết đổi mới theo các năm, nhưng các doanh nghiệp sản xuất lịch vẫn giữ lại nét truyền thống là phản ánh đời sống văn hóa của dân tộc. Theo tôi, năm nay lịch An Hảo, Hồng Ân sản xuất tại TP.Hồ Chí Minh có mẫu mã đẹp, giấy chất lượng, in ấn rất tinh tế và truyền tải được nhiều thông điệp nhân văn, ý nghĩa trong cuộc sống", ông Vinh cho biết thêm.

Giảm giá để kích cầu tiêu dùng

Hiện nay, nhiều người có thể xem ngày giờ qua điện thoại di động, đồng hồ. Tuy nhiên, không phải vì thế mà lịch bị mai một. Ngược lại, nó vẫn ngày càng phát triển. Bởi lịch Tết không đơn thuần là xem ngày, vật trang trí mà còn là nét văn hóa truyền thống của mỗi gia đình Việt.

Lịch Tết năm nay phong phú về nội dung lẫn hình thức.

Vào dịp cuối năm, doanh nghiệp, người tiêu dùng ngày càng có thói quen đặt in lịch để tặng, biếu cho nhân viên, khách hàng nhằm tri ân, đồng thời cũng gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng. Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý AIA Quảng Ngãi Phan Đình Thắng cho hay: "Đến thời điểm này, lịch chúng tôi mua đã có và sẵn sàng tặng nhân viên, khách hàng vào dịp cuối năm".

Tuy thị trường lịch Tết chỉ mới đầu mùa, nhưng rất nhiều doanh nghiệp sản xuất lịch Tết 2021 đã chủ động giảm giá sâu cho khách hàng. Tại một nhà sách nằm trong siêu thị Co.op Mart Quảng Ngãi, tất cả các loại lịch bloc đều giảm giá 30%. Nhân viên bán hàng ở đây cho hay, năm nay thị trường lịch Tết có sự bứt phá mạnh về nội dung lẫn hình thức, nhưng giá không những không tăng mà còn giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Để đáp ứng thị hiếu của khách hàng, nhiều nhà sản xuất lịch đã không ngừng cải tiến công nghệ in ấn, tung ra thị trường những sản phẩm lịch có góc nhìn riêng, mang đậm yếu tố văn hóa dân gian như tài lộc, phú quý cát tường, trò chơi dân gian mừng năm mới của các dân tộc ở nước ta.

Món quà ý nghĩa Nhiều năm qua, lịch Việt không còn đơn thuần mang lại thông tin về thời gian, mùa vụ... mà đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật đẹp, trở thành món quà ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, xuân về.

NGỌC VIÊN