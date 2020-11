(Báo Quảng Ngãi)- Bão số 9 đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện tỉnh Quảng Ngãi. Hơn 10 ngày qua, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã huy động toàn lực lượng kết hợp với sự giúp sức từ 10 công ty điện lực trong và ngoài khu vực để tập trung khắc phục hậu quả, sớm cấp điện cho người dân.

Huy động tổng lực

Bão số 9 đi qua, toàn bộ lưới điện từ cao thế (110kV) đến lưới điện trung thế (22kV) và hạ thế (0,4kV) đều bị thiệt hại nặng nề. Nhiều trụ điện bị bão quật ngã, gãy, nghiêng; hàng trăm nghìn mét dây điện các loại bị đứt. Lưới điện hư hỏng hơn 90% ở nhiều mức độ khác nhau. Những địa phương có lưới điện hư hỏng nhiều nhất là các huyện Mộ Đức, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành. Tổng thiệt hại ước tính hơn 60 tỷ đồng.

Nhân viên điện lực khôi phục lưới điện sau bão số 9 tại huyện Mộ Đức.

Ngay sau khi bão tan, từ ngày 29.10, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã kiểm tra tình hình lưới điện, cấp điện trở lại cho một số phụ tải quan trọng như trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Công ty CP Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi... để thuận lợi trong việc chỉ huy khắc phục hậu quả bão số 9, đảm bảo an ninh trật tự và chăm sóc sức khỏe, khôi phục cấp nước cho nhân dân.

Ngay trong đêm 29.10, hơn 250 công nhân của 10 công ty điện lực từ Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Nông, Kon Tum, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị đã có mặt tại Quảng Ngãi để phối hợp với hơn 600 công nhân ngành điện của tỉnh đồng loạt ra quân khôi phục lưới điện. Hơn 10 ngày làm việc cả ngày lẫn đêm, đến nay Quảng Ngãi đã cấp điện trở lại cho 350.000 hộ dùng điện. Trong đó, nhiều địa phương đã cấp điện 100% như TP.Quảng Ngãi, TX.Đức Phổ, các huyện Ba Tơ, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Lý Sơn.

Chờ nước rút, đường thông

Hiện nay, toàn tỉnh còn khoảng 3.500 hộ dân chưa có điện, tập trung chủ yếu ở các vùng miền núi, giao thông bị chia cắt do sạt lở; vùng trũng của các huyện đồng bằng hiện đang ngập sâu trong nước, chưa an toàn để tiếp cận và xử lý sự cố lưới điện. Cụ thể, một số xã của huyện Trà Bồng, xã Long Sơn (Minh Long), xã Bình Thới (Bình Sơn)... Riêng huyện Mộ Đức, đến nay còn 62 hộ dân ở vùng ngập sâu của một số xã chưa thể tiếp cận dựng lại trụ, kéo dây do nước lũ về gây ngập rất sâu. Mặc dù không quản ngại gian khó, nhưng tình hình thời tiết phức tạp, nhiều cơn bão mới, gây mưa lớn, kèm theo gió mạnh liên tiếp đổ về Quảng Ngãi, khiến công tác khắc phục lưới điện bị chậm, nhiều nơi chưa thể triển khai được.

Người dân nhiều nơi trong tỉnh đã hơn 10 ngày nay chưa được cấp điện trở lại, nên gặp nhiều khó khăn trong ổn định đời sống sau bão. Trong khi đó, lực lượng công nhân ngành điện cũng đã kiệt sức vì làm việc thâu đêm, giải quyết khối lượng sự cố điện quá lớn. Không ít thợ điện vừa rời công trường đã phải nhập viện; nhiều anh em công nhân dù mệt, nhưng vẫn phải tăng cường cho vùng lưới điện còn ngổn ngang... "Mong người dân vùng chưa có điện chia sẻ với những khó khăn khách quan. Chúng tôi chờ nước rút, đường thông, sẽ tăng cường ngay nhân lực, vật tư, thiết bị để sớm khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho người dân", Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi Phan Vũ Đông Quân cho biết.

Chú trọng an toàn điện trong mùa bão, lũ Để đảm bảo an toàn, Công ty Điện lực Quảng Ngãi khuyến cáo người dân: Không buộc gia súc vào các dây chằng néo tại các cột điện; không chạm vào các kết cấu kim loại, không tụ tập đông người gần cột điện, các trạm điện. Đồng thời, kiểm tra đường dây sau công tơ, dựng lại trụ, kiểm tra sứ cách điện, bọc cách điện... Đặc biệt, lưu ý an toàn điện trong công tác khắc phục, sửa chữa công trình nhà cửa có kết cấu kim loại phải cách đường dây cao thế tối thiểu 3m; không chạm vào đường dây hạ thế; không di chuyển thuyền bè, không câu cá dưới đường dây điện, không sử dụng điện để đánh bắt cá và bẫy chuột.

Bài, ảnh: THANH NHỊ