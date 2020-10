Dự trữ hàng hóa thiết yếu mùa mưa, bão

Rau xanh khan hiếm, tăng giá Mưa lũ trong những ngày vừa qua đã gây thiệt hại cho người dân ở các vùng trồng rau trong tỉnh. Nhiều đồng rau ở vùng trũng thấp gần như bị hư hại, mất trắng hoàn toàn. “Cung không đủ cầu”, nên thị trường rau xanh tại các chợ đã trở nên khan hiếm và tăng giá gấp nhiều lần so với ngày thường. Ghi nhận tại chợ Quảng Ngãi (TP.Quảng Ngãi), giá các mặt hàng rau xanh tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Cụ thể, dưa leo, đậu bắp giá 40 nghìn đồng/kg, xà lách, cải ngọt, rau muống 60 nghìn đồng/kg, hành lá 50 nghìn đồng/kg... Bà Nguyễn Thị Hạnh, tiểu thương kinh doanh mặt hàng rau xanh cho biết: “Mưa lũ khiến các vườn rau bị ngập úng, hư hại, nên rau khan hiếm. Hiện nay, giá các loại rau nhập vào đều tăng từ 20 - 30 nghìn đồng/kg so với ngày thường, khiến tiểu thương gặp khó khăn khi thiếu nguồn cung lẫn khách hàng”. Rau xanh tại các chợ ít hơn thường ngày và giá thì tăng đột biến khiến những người tiêu dùng như chị Lê Bảo Trâm, ở thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) không khỏi đắn đo khi đi chợ. “Một bó rau muống với một trái mướp nhỏ tôi mua với giá 32 nghìn đồng. Rau đắt quá, nhưng tôi phải mua vì bữa ăn không thể thiếu rau được”, chị Trâm chia sẻ. Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có khoảng 260ha rau màu bị hư hại do mưa lớn, ngập lụt, chủ yếu tập trung ở các xã Tịnh An, Tịnh Long, Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi). Ông Nguyễn Nhanh, ở xã Tịnh Long cho hay: “Trước khi xảy ra mưa, lũ, thương lái thu mua rau với giá rất rẻ, nay giá rau tăng cao nhưng không có để bán. Như giá hẹ, hành lá thu mua tại ruộng là 30 - 35 nghìn đồng/kg, mồng tơi, mướp 40 nghìn đồng/kg, nhưng nước ngập làm rau bị hư, một sào mà thu hoạch chỉ được lác đác vài ký”. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhiều nông dân trồng rau trong tỉnh đang đắn đo khi xuống giống vụ mới, nhất là ở những vùng trũng thấp. Để có nguồn rau cung ứng ra thị trường sẽ phải mất chừng 1,5 tháng để khôi phục, trồng mới ở các vùng rau trong tỉnh. Vì vậy, tình trạng rau xanh đội giá như hiện nay sẽ còn diễn ra do nguồn cung giảm mạnh. HẢI CHÂU