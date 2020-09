Thị trường bánh Trung thu vào mùa

(Báo Quảng Ngãi)- Thị trường phục vụ tết Trung thu trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu sôi động. Bên cạnh các sản phẩm bánh trung thu làm theo công nghệ có thương hiệu, mẫu mã bắt mắt, còn có cả bánh trung thu nhà làm theo hình thức thủ công.

Dạo quanh các tuyến đường lớn trên địa bàn TP.Quảng Ngãi trong những ngày này, các quày bán bánh trung thu khá nhiều. Có quày chỉ bán thương hiệu bánh Kinh Đô, Bibica; có quày bán đủ loại, với mẫu mã bắt mắt, giá cả từ 20 nghìn đồng đến tiền triệu.

Chủ một quày bán bánh trung thu Kinh Đô trên đường Quang Trung cho hay: Cơ sở chỉ bán bánh trung thu thương hiệu Kinh Đô. Mặc dù nhiều loại, nhưng giá cả không chênh nhau nhiều, tầm từ 40 nghìn - 100 nghìn đồng/chiếc, tùy theo nhân, hương vị truyền thống hay theo khẩu vị ưa thích của người dùng hiện nay.

Người tiêu dùng chọn bánh có thương hiệu dịp tết Trung thu. Ảnh: TR.AN

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hiện nay là các loại bánh trung thu không có thương hiệu, không rõ nguồn gốc, hạn sử dụng mập mờ, chất bảo quản không rõ thành phần bày bán ở chợ, ở các cửa hàng tạp hóa khá nhiều...

Nắm bắt tâm lý của khách hàng, những năm gần đây, các loại bánh trung thu nhà làm (bánh trung thu handmade) được bán online có xu hướng “lên ngôi”. Người bán bánh trung thu nhà làm thường đăng tải các thông tin quảng cáo “có cánh” như “Bánh 100% từ tự nhiên, không chất bảo quản, không phẩm màu, đảm bảo vệ sinh, giá rẻ so với thị trường”. Để thu hút khách hàng, bánh trung thu nhà làm còn được sáng tạo đa dạng về hương vị với nhiều mẫu mã hiện đại, đẹp mắt, như: Bánh trung thu rau câu, hoa quả, chà bông, trà xanh, vi cá...

Chị N.T.M.T, người bán bánh trung thu nhà làm, cho biết: “Khách hàng rất ưa chuộng bánh trung thu nhà làm, vì giá cả phải chăng (từ 15-50 nghìn đồng/cái). Ngoài đa dạng về mẫu mã, hương vị, tôi còn có những ưu đãi, giảm giá để thu hút khách hàng. Trung bình vào mùa Trung thu, tôi bán khoảng 1.000 chiếc bánh ra thị trường”.

Sự đa dạng về mẫu mã, hương vị có thể đáp ứng các yêu cầu, sở thích của người mua, nên bánh trung thu nhà làm nhanh chóng chiếm được sự ưu ái của nhiều người. Tuy nhiên, thành phần nguyên liệu, chất lượng của những chiếc bánh Trung thu nhà làm vẫn chưa được kiểm chứng. Người mua chủ yếu đánh cược “niềm tin” vào người bán hàng.

Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Mai Văn Thanh cho biết: Hầu hết bánh trung thu handmade được rao bán đa phần đều do cá nhân, hộ gia đình làm thời vụ, không đăng ký sản xuất, kinh doanh, nên rất khó để cơ quan quản lý kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Những người sản xuất bánh trung thu handmade không phải ai cũng nắm rõ những quy chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua bánh trung thu handmade, nên chọn mua bánh ở những nơi quen biết, biết rõ nguồn gốc của sản phẩm. Cách tốt nhất người tiêu dùng nên chọn mua sản phẩm tại những cơ sở có thương hiệu, uy tín, có chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo sản phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm”, ông Thanh khuyến cáo.