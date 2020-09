Nuôi dê ở vùng biển

(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với sự trợ lực của các ngành chức năng, mô hình nuôi dê ở một số xã ven biển ở tỉnh ta đang mở ra triển vọng phát triển kinh tế cho nông dân nơi đây.

Từ các nguồn hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế được phân bổ hằng năm, lãnh đạo TP.Quảng Ngãi đã liên kết với một số công ty, doanh nghiệp triển khai dự án nuôi dê ở xã Tịnh Khê. Hơn một năm thực hiện, dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm đầu triển khai có 10 hộ tham gia, với tổng đàn 120 con dê giống.

Là một trong những hộ tham gia nuôi dê, ông Huỳnh Đức Trung, thôn Trường Định, chia sẻ: “Trước kia, tôi cũng từng đầu tư nuôi heo, bò, gà... Nhưng so ra mô hình nuôi dê vẫn nhẹ công hơn, chi phí bỏ ra cũng ít. Do đó, khả năng mang lại lợi nhuận sẽ cao hơn so với những vật nuôi khác”.

Một hộ nông dân ở xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) tự đầu tư vốn, chuồng trại để nuôi dê.

Theo nhiều nông dân xã Tịnh Khê, so với các mô hình khác, dự án nuôi dê được xem là triển vọng hơn cả. Trước khi triển khai dự án này, lãnh đạo TP.Quảng Ngãi đã liên kết với Công ty TNHH KH&CN Nông Tín bao tiêu sản phẩm, đồng thời hình thành chuỗi liên kết giá trị giữa địa phương với doanh nghiệp.

Giám đốc Công ty TNHH KH&CN Nông Tín Nguyễn Văn Tấn cho hay: “Công ty cung ứng giống, thức ăn và đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia dự án. Điều quan trọng hơn là chúng tôi bao tiêu đầu ra cho các hộ nông dân bằng cách thu mua và cung ứng dê giống, dê thịt cho thị trường trong và ngoài tỉnh, nên nông dân yên tâm chăn nuôi, sản xuất”.

Song song với việc nuôi dê theo dự án, ở xã Tịnh Khê cũng có không ít nông dân tự đầu tư vốn để thực hiện mô hình này. Đơn cử như anh Nguyễn Văn Chính (28 tuổi) thôn Trường Định. Năm 2019, anh đầu tư hơn 50 triệu đồng xây dựng chuồng trại và vào Phú Yên mua dê giống về nuôi. Đến nay, tổng đàn dê của anh đã lên đến hơn 30 con, mỗi tháng anh thu về từ 10 - 15 triệu đồng. “Hiện giá dê thịt dao động từ 120 - 150 nghìn đồng/kg và nhu cầu của thị trường là khá lớn. Vì thế, tôi đang gầy dựng để tăng đàn”.

Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Nguyễn Chí Cường cho biết: “Đến nay, tổng đàn dê của xã đã lên đến 300 con, số hộ đăng ký nuôi theo dự án sắp triển khai lên đến 40 hộ. Sau khi thấy các hộ khác nuôi thành công, nhiều nông dân mong muốn mô hình được triển khai rộng, vì phù hợp với điều kiện của địa phương”.

Tại thôn Trung An, xã Bình Thạnh (Bình Sơn), nhận thấy nuôi dê phù hợp với địa hình ở đây, nên anh Đặng Ngọc Hùng đã đầu tư nuôi hơn 30 con và thường xuyên có dê xuất bán cho thương lái. Nhờ đó, thu nhập của gia đình anh khá ổn định.“Đầu ra thì mình không lo, thức ăn lại dễ tìm, chỉ cần chăn ra các bãi cỏ ven biển là chúng tự tìm thức ăn. Ở đây có lợi thế là có diện tích rừng lớn, nên việc chăn dắt cũng dễ dàng, không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh”, anh Hùng chia sẻ.

