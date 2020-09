Nồng nàn hương sả miền Ấn Trà

(Baoquangngai.vn)- Dù có công việc ổn định ở cơ quan nhà nước, nhưng anh Dương Minh Tú (39 tuổi), ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) vẫn chọn cho mình một con đường khởi nghiệp riêng với các sản phẩm chưng cất, chiết xuất từ tinh dầu sả. Các dòng sản phẩm do anh làm ra đang được thị trường ưa chuộng...

“Ra đời” giữa mùa dịch bệnh

Trong một lần đến nhà anh Dương Minh Tú ở tổ 1, phường Nghĩa Lộ, ai cũng ngỡ ngàng bởi quanh nhà là hương thơm sả chanh tỏa khắp. Hương thơm nồng nàn nhưng không gắt, mang lại cảm giác dễ chịu, thư thái giữa những ngày thời tiết đang chuyển mùa.

Theo lời chia sẻ của anh, đó là hương thơm từ những sản phẩm được chưng cất, chiết rót từ tinh dầu sả thiên nhiên mà anh vừa nghiên cứu, ứng dụng thành công, không sử dụng hóa chất.

Anh Tú là người sống hướng về thiên nhiên, thỉnh thoảng anh dành nhiều thời gian nghiên cứu những sản phẩm thông dụng để gia đình sử dụng hằng ngày khi cần, hướng đến một lối sống lành mạnh, an toàn, tốt cho sức khỏe.

Động lực để anh khởi nghiệp với dòng sản phẩm từ tinh dầu sả, đó là thời điểm dịch Covid- 19 xuất hiện. Khi đó, các loại nước sát khuẩn, lau sàn nhà ngăn ngừa vi khuẩn trở nên cần thiết, giá cả đắt đỏ.

Anh Tú dành nhiều thời gian để nghiên cứu, chưng cất, chiết lọc các sản phẩm làm từ tinh dầu nguyên chất.

Mặt khác, khi các sản phẩm như nước sát khuẩn khan hiếm, anh nhận thấy nhiều người chỉ mong có sản phẩm để sử dụng mà ít quan tâm chất lượng. Nhiều loại nước sát khuẩn không đảm bảo, dễ làm ảnh hưởng đến những làn da nhạy cảm của trẻ em.

“Nhận thấy tinh chất của sả, một loại gia vị đã được sử dụng lâu đời, rất đỗi thân quen với mọi người trong cuộc sống hằng ngày. Đây là loại tinh dầu có những thành phần vitamin, khoáng chất tự nhiên và hoạt chất sinh học như citral có khả năng khử mùi, kháng khuẩn, ngừa vi sinh vật gây hại, giảm đau, giảm căng thẳng rất tốt, đã được chứng minh. Công nghệ chiết xuất đơn giản, có chi phí thấp. Tôi đã có ý tưởng sáng tạo nên dòng sản phẩm này từ đó”, anh Tú cho hay.

Xịt sát khuẩn tinh dầu sả là sản phẩm đầu tiên anh sáng chế nên giữa mùa dịch. Những lần đầu tiên, sản phẩm làm ra không như ý muốn. Tuy nhiên, anh không hề nản chí. Vừa làm vừa nghiên cứu, rút kinh nghiệm, cuối cùng việc sản xuất cũng đi vào ổn định.

Các sản phẩm sau tinh dầu không chỉ có hương thơm đặc trưng của sả mà còn được thiết kế tiện lợi, đa năng.

Mỗi ngày, sau khi kết thúc một ngày làm việc, anh lại dành thời gian để vừa nghiên cứu, sáng tạo về ứng dụng của tinh dầu sả trong đời sống. Sau đó là các dòng sản phẩm khác lần lượt ra đời: tinh dầu sả chưng cất từ lá sả, nước lau sàn sinh học thảo dược tinh dầu sả, dây treo tinh dầu sả, tinh dầu sả bi lăn, nước súc miệng thảo dược...

Ban đầu, anh Tú sản xuất chủ yếu tặng cho người thân, bạn bè sử dụng, phòng chống dịch. Những lúc cao điểm, anh còn tặng hàng trăm sản phẩm các loại cho các tổ chức từ thiện trao tặng lại cho các khu cách ly.

Tuy nhiên, khi các sản phẩm dần được thị trường ưa chuộng, anh nghiên cứu đầu tư, nâng cao chất lượng và bán ra thị trường với giá niêm yết khoảng 100.000 đồng trở lại, tùy theo loại. Sản phẩm đã được đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ, với thương hiệu MINHTUBIO.

Khởi nghiệp với chi phí thấp

Anh Nguyễn Văn Tuyến, ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành vẫn thường xuyên sử dụng sản phẩm, cho biết: “Các sản phẩm từ tinh dầu sả khá thơm, hương thơm vẫn giữ nguyên tính đặc trưng từ thiên nhiên. Không chỉ giúp thư giãn, các sản phẩm còn giúp xoa dịu vết cắn và xua đuổi được côn trùng như kiến, ruồi, muỗi… Nhà có trẻ em, những sản phẩm tinh dầu hay nước lau sàn từ thiên nhiên đều không lo sợ ảnh hưởng đến các cháu”.

“Đặc biệt, trong các dòng sản phẩm do anh Tú làm ra, loại tinh dầu sả lăn tay đang được người tiêu dùng ưa chuộng. Ngoài tác dụng dùng để lăn tay sát khuẩn, còn có tính ưu việc nhỏ, gọn dễ mang theo, chống say xe, phòng ngừa cảm cúm... Sản phẩm được kiểm nghiệm bởi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở Y tế Quảng Ngãi). Biết được nguồn gốc, xuất xứ nên tôi càng an tâm hơn”, anh Tuyến chia sẻ.

Các dòng sản phẩm do cơ sở anh Tú sản xuất hiện đang được thị trường rất ưa chuộng.

So với nhiều dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay thì tốc độ khởi nghiệp của anh Tú được đánh giá là có bước đi rất nhanh. Chỉ chưa đầy một năm ra sản phẩm đầu tiên, các dòng sản phẩm đã được thị trường các tỉnh lân cận và một số nơi như Quảng Ngãi, Sài Gòn, Nghệ An, Thái Nguyên... rất ưa chuộng. Mỗi tháng, anh cung cấp cho thị trường hơn 100 sản phẩm các loại.

"Đó là nhờ vào việc tôi có kiến thức chuyên sâu về công nghệ sinh học ứng dụng từng được đào tạo nên tự tin với chất lượng sản phẩm làm ra. Trong quá trình khởi nghiệp, tôi tự xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, tìm kiếm thị trường, thiết kế website để giới thiệu, quảng bá sản phẩm nên không tốn nhiều thời gian, nhân công, chi phí”, anh nói.

Định hướng sắp đến của anh Tú là tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng những sản phẩm anh tạo ra từ tinh dầu sả. Đồng thời, tìm hiểu, khảo sát, hợp tác liên kết với người dân xây dựng vùng nguyên liệu cây sả ở các huyện Sơn Hà, Nghĩa Hành... để không thiếu hụt nguồn nguyên liệu trong quá trình sản xuất ở cơ sở.

"Sau khi thành công với tinh dầu sả, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu ra thêm nhiều sản phẩm chưng cất, chiết lọc từ tinh dầu của những nguyên liệu thiên nhiên khác. Đó là những sản phẩm đa năng đối với tất cả mọi người, hạn chế sử dụng hóa chất, mang lại sự yên tâm và an toàn về sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt là đối với người già, phụ nữ và trẻ em”, anh Tú bộc bạch.

Bài, ảnh: Thiên Hậu