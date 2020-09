Nhà máy lọc dầu Dung Quất khởi động phân xưởng công nghệ đầu tiên sau kỳ BDTT lần 4

(Baoquangngai.vn)- Tin từ Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, phân xưởng RFCC (Residue Fluid Catalytic Cracking - cracking xúc tác tầng sôi liên tục) của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vừa được khởi động lại sau bảo dưỡng tổng thể lần 4.

Đây là phân xưởng công nghệ đầu tiên khởi động lại, đánh dấu tiến độ của đợt bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 4 NMLD Dung Quất đã và đang đạt kế hoạch đề ra. Sau phân xưởng RFCC, thì các phân xưởng kế tiếp CCR, CDU sẽ được khởi động.

Phân xưởng FRCC thuộc gói thầu số 1 do liên danh nhà thầu PVChem - Dong IL đảm nhận, có các hạng mục công việc chính là thay thế 4 Cyclones CY-1504 E/F/G/H, thay thế Slide valve 1503, 1504, bảo dưỡng Slide valve 015-SV-1501; cắt, uốn thẳng và lắp dựng các ống Dipleg; nhóm các công việc về lớp bê tông chịu nhiệt.

Phân xưởng FRCC

Bộ phận Vận hành Nhà máy đã tiếp nhận toàn bộ hệ thống thiết bị sau khi hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa và đang triển khai các bước để khởi động các phân xưởng đúng với quy trình vận hành như làm sạch hệ thống, kiểm tra rò rỉ, nạp hydrocarbon, khởi động lò và nâng nhiệt, kiểm tra xiết ốc.

Theo BSR, công tác BDTT lần 4 NMLD Dung Quất tính đến nay đã hoàn thành, đạt 4 chỉ tiêu KPI: an toàn, chất lượng, tiến độ và chi phí. Riêng về tiêu chí an toàn, BSR đạt “5 không”: Không có trường hợp nhiễm Covid, không tai nạn mất ngày công, không sự cố cháy nổ, không sự cố an ninh trật tự và không sự cố môi trường.

Trước đó, NMLD Dung Quất đã khởi động một số phân xưởng phụ trợ khác như phân xưởng Điện - Hơi, hệ thống cung cấp khí, phân xưởng cung cấp nước biển, hệ thống nhập dầu thô…

PV