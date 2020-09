CPI cả nước tháng 9 tăng 0,12%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2020 tăng 0,12% so với tháng trước và tăng 0,01% so với tháng 12 năm trước - đều là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, bình quân 9 tháng năm 2020, CPI tăng 3,85% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý III/2020, CPI tăng 0,92% so với quý trước và tăng 3,18% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng cục Thống kê cho biết, CPI tháng 9 tăng so với tháng 8 chủ yếu do giá dịch vụ giáo dục được điều chỉnh tăng; giá điện sinh hoạt tăng do nhu cầu sử dụng điện trong thời tiết nắng nóng; giá gạo trong nước tăng do giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ở mức cao nhất kể từ năm 2011.

Tỷ giá thương mại hàng hóa bình quân 9 tháng giảm 0,72% so với cùng kỳ năm 2019 phản ánh giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài không thuận lợi so với giá nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam.

Trong mức tăng 0,12% của CPI tháng 9, có 6/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó nhóm giáo dục vẫn tăng nhiều nhất.

Ở chiều ngược lại, các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; thực phẩm; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch; nhóm giao thông; nhóm thiết bị, đồ dùng gia đình và nhóm bưu chính viễn thông.

Những yếu tố góp phần kiềm chế tốc độ tăng CPI 9 tháng năm 2020 đó là giá các mặt hàng thiết yếu như xăng, dầu giảm; nhu cầu đi lại, du lịch của người dân giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Lạm phát cơ bản tháng 9/2020 giảm 0,02% so với tháng trước và tăng 1,97% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 9, giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Giá vàng giảm do các nhà đầu tư bán ra chốt lời sau thời gian giá tăng mạnh. Chỉ số USD tăng lên so với các đồng tiền chủ chốt trên thị trường thế giới. Bình quân giá vàng thế giới đến ngày 28/9/2020 giảm 2,55% so với tháng 8/2020.

Trong nước, lượng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dồi dào đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ của các doanh nghiệp nhập khẩu.

Theo Minh Anh/VTC.vn