Nỗ lực bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

(Baoquangngai)- Hàng nghìn kỹ sư, chuyên gia và công nhân Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) cùng các nhà thầu đang thực hiện bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất. Trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các đơn vị thi công đang nỗ lực thực hiện công tác bảo dưỡng với mục tiêu về đích đúng hẹn.

Tổng lực cho đại công trường trọng điểm

Chính thức vận hành thương mại từ năm 2009, đây là lần bảo dưỡng tổng thể lần thứ tư NMLD Dung Quất. Đợt bảo dưỡng lần này, Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn thực hiện bảo dưỡng 7 gói thầu chính gồm thiết bị, đường ống tuyến dẫn; thiết bị trao đổi nhiệt HE và AFC; sơn chống ăn mòn hệ thống đường ống nước biển; bảo dưỡng van; hệ thống Phao rót dầu không bến (SPM) và các công trình ngoại vi, phụ trợ… Công tác bảo dưỡng sẽ do các nhà thầu, liên danh nhà thầu Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan cùng các nhà thầu bảo dưỡng của Việt Nam thực hiện.

Phân xưởng Cracking Xúc tác – “trái tim” Nhà máy lọc dầu Dung Quất có khoảng 400 kỹ sư, công nhân làm việc ngày đêm bảo dưỡng tất cả thiết bị cụm phân xưởng quan trọng này.

Đợt bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất có hơn 3.900 kỹ sư, công nhân trực tiếp thực hiện các gói thầu, hạng mục tại nhiều phân xưởng bên trong nhà máy và cụm công trình ngoại vi. Trong đó, 2.360 nhân sự thuộc các nhà thầu, đơn vị đảm nhiệm 7 gói thầu chính; 1.200 kỹ sư, công nhân Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn và 382 nhân sự được huy động cùng tham gia thực hiện các phần viêc trên công trường.

Tại phân xưởng Cracking xúc tác (RFCC), được xem là trái tim Nhà máy lọc dầu Dung Quất, gần 400 kỹ sư, công nhân các nhà thầu liên tục làm việc ngày đêm. Để đảm bảo kiểm tra kỹ các khu vực phân xưởng, cụm công nghệ, đơn vị thi công lắp giàn giáo khoảng 60m, dọc theo tháp từ dưới đáy lên đỉnh tháp và bên trong tháp để kỹ sư, công nhân thao tác kỹ thuật.

Tất cả các thiết bị, các lối ra vào của phân xưởng được công nhân mở ra để kiểm tra bên trong. Do điều kiện vận hành khắc nghiệt nên thiết bị hay tuổi thọ của “trái tim NMLD Dung Quất” suy giảm nhanh, đòi hỏi công tác bảo dưỡng cẩn trọng. Đây là hạng mục bảo dưỡng nhiều nhất, thời gian bảo dưỡng liên tục ngày đêm khoảng 35 đến 40 ngày.

Kỹ sư Phạm Minh Hải – Tổ trưởng giám sát an toàn tại Cụm phâm xưởng Crackinh Xúc tác, Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn cho biết, phân xưởng chính vận hành ở nhiệt độ, áp xuất cao nên công tác bảo dưỡng thiết bị rất phức tạp.

“Phía bên trong phân xưởng cứ tưởng tượng như có một lớp tường gọi là gạch chịu nhiệt chịu nhiệt độ cao. Dòng xúc tác và dòng công nghệ di chuyển liên tục, độ mài mòn cao. Vì vậy, chuyên gia, kỹ sư phải kiểm tra tất cả những vị trí để tầm soát được hết hiện trạng thiết bị. Chúng ta phải đảm bảo khi bảo dưỡng xong và được đóng lại thì nhà máy vận hành liên tục trong vòng ba năm tiếp theo ổn định, an toàn” - Kỹ sư Phạm Minh Hải khẳng định.

Kỹ sư Việt Nam và nước ngoài trao đổi công việc tại công trường

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhân sự chuyên gia từ các nước hỗ trợ cho đợt bảo dưỡng quan trọng này gặp nhiều khó khăn. Hiện gần 250 kỹ sư, chuyên gia từ các nước Pháp, Hàn Quốc, Nhật, Malaysia tư vấn, hỗ trợ và trực tiếp thi công các hạng mục, phân xưởng nhà máy. Hiện các nhà thầu, chuyên gia, kỹ sư nước ngoài đang nỗ lực điều hành, triển khai các biện pháp kỹ thuật bảo dưỡng an toàn.

“Chúng tôi là nhà thầu tư vấn, hỗ trợ cho BSR trong việc giám sát, đảm bảo an toàn các phân xưởng cho lần bảo dưỡng này. Ở đây nhiều đơn vị triển khai phòng dịch Covid-19 cũng như vừa đảm bảo tiến độ bảo dưỡng khá tốt” – Ông Vimal R.Nakar, đại diện Nhà thầu tư vấn QUAD cho biết.

“Đưa chuyên gia nước ngoài sang tham gia công tác bảo dưỡng nhà máy chúng tôi gặp nhiều khó khăn chưa từng có như tìm kiếm, ghép chuyến bay, thủ tục xin visa. Hiện đã có 249 chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại BSR an toàn. Dự kiến giữa tháng 9, chúng tôi đón thêm sáu chuyên gia nữa đến làm việc để hỗ trợ khởi động lại nhà máy sau khi hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể” - Ông Bùi Xuân Dương, Chánh văn phòng Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn cho biết.

Phấn đấu về đích đúng tiến độ

Đợt bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất có hơn 3.900 kỹ sư, công nhân trực tiếp thực hiện các gói thầu, hạng mục tại nhiều phân xưởng bên trong nhà máy và cụm công trình ngoại vi. Hiện các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ bảo dưỡng các hạng mục quan trọng như thay thế các van trên đường ống khí, thiết bị tách tại cụm phản ứng và tái sinh xúc tác; sửa chữa ăn mòn của tháp tách propylene; thay thế hệ thống điều khiển cụm phân xưởng; thay thế xúc tác của các cụm phân xưởng…

Đến thời điểm này, công tác bảo dưỡng NMLD Dung Quất đạt hơn 20% tiến độ so với kế hoạch đề ra. Các hạng mục, phần việc sửa chữa, thay thế các van cao áp khu vực sản xuất hơi, các thiết bị trao đổi nhiệt, hệ thống ống ngầm dẫn nước biển làm mát, kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật toàn bộ bên trong ống dẫn nhập dầu thô… đang được khẩn trương thực hiện.

Công nhân, kỹ sư, chuyên gia tháo rời thiết bị, kiểm tra và thay thế tại tháp chính Cracking Xúc tác

Ông Trần Tấn Chức - Trưởng ban Bảo dưỡng Sửa chữa, Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn cho biết “Chúng tôi tự đảm nhận nhiều phần việc trong công tác bảo dưỡng, với sự hỗ trợ từ xa của chuyên gia, thay vì thuê họ đến công trường. Sự kết nối thường xuyên với các nhà sản xuất, cung ứng dịch vụ kỹ thuật trong khu vực và thế giới rất quan trọng, giúp chúng tôi xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh một cách nhanh nhất, đảm bảo chất lượng và tiến độ của bảo dưỡng tổng thể”

Trong điều kiện dịch Covid-19 và mùa mưa bão sắp đến, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn và nhà thầu đã xây dựng các kịch bản, giải pháp cụ thể để ứng phó với dịch bệnh, mưa bão, đảm bảo mục tiêu an toàn, chất lượng, vượt tiến độ đưa nhà máy lọc dầu vận hành trở lại.

“Hàng nghìn nhân sự trên công trường NMLD Dung Quất, có cả chuyên gia nước ngoài, trong nước nên chúng tôi phối hợp với các công ty, đơn vị thực hiện bảo dưỡng để bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình bảo dưỡng. Chúng tôi theo dõi, giám sát hoạt động, tiếp nhận thông tin từ các nhà thầu ở từng khu vực, phối hợp chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 hiện nay” – Thượng tá Đào Minh Thiện, Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định.