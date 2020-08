NMLD Dung Quất chính thức dừng máy để BDTT lần 4

(Baoquangngai.vn)- Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, sáng ngày 12.8, Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã bắt đầu giảm công suất và dừng vận hành theo quy trình để thực hiện đợt Bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 4.

Đợt bảo dưỡng lần này được chia làm 7 gói thầu, bao gồm gói thầu số 1: Thiết bị và đường ống tại khu vực A2 do liên danh nhà thầu Dong IL (Hàn Quốc) - PVChem đảm nhận. Gói thầu số 2: Thiết bị và đường ống tại khu vực A1, A3 và Gói thầu số 3: Thiết bị và đường ống tại khu vực PP, phụ trợ và ngoại vi; do Liên danh PTSC Quảng Ngãi & Newwin (Malaysia) đảm nhận.

Gói thầu số 4: Thiết bị trao đổi nhiệt HE và AFC, nhà thầu là PTSC Quảng Ngãi và HDS (Thái Lan). Gói thầu số 5: Sơn chống ăn mòn hệ thống đường ống nước biển do Liên danh DMC.MT và DOBC đảm nhận; Gói thầu số 6: Bảo dưỡng van do Liên danh PTSC PPS và PVMTC thực hiện. Gói thầu số 7: Hệ thống Phao rót dầu không bến (SPM) nhà thầu là Liên danh POS và PVMTC. BSR tự chủ trì thực hiện 3 gói công việc lớn như thiết bị quay, thiết bị điện và thiết bị tự động hóa.

Cụm phân xưởng công nghệ đầu tiên dừng vận hành là phân xưởng Cracking xúc tác tầng sôi (RFCC). Phân xưởng quan trọng tiếp theo là phân xưởng Chưng cất dầu thô (CDU). Có thể nói, quy trình dừng máy các phân xưởng ở NMLD là vô cùng phức tạp. Như phân xưởng CDU, việc dừng sẽ có 5 vùng: Vùng đỉnh và Naphtha, Vùng Kerosene, Vùng LGO, Vùng HGO và Vùng cặn đáy. Mỗi vùng đều có quy trình dừng, xả dầu và làm sạch bằng hơi nước.

Sau khi giảm công suất từ 100 về 70%, nhân viên vận hành tại phòng điều khiển phối hợp với nhân viên vận hành tại hiện trường chuyển tất cả sản phẩm về bể chứa dầu thô; Giảm nhiệt độ đầu ra lò đốt H-1101 (COT) từ 3300C về 1000C với tốc độ 300C/h; Giảm lưu lượng các sản phẩm và dòng tuần hoàn; Duy trì các dòng tuần hoàn để làm nguội hệ thống…

Phân xưởng CDU là một trong những phân xưởng dừng máy đầu tiên phục vụ BDTT lần 4

Việc dừng máy các phân xưởng để BDTT, BSR phải chuẩn bị thực hiện trước 2 tuần bao gồm các công việc như xoay mặt bích, tháo bảo ôn, nối dây ống mềm cho công việc xả lỏng và làm sạch bằng hơi nước. Công việc dừng các phân xưởng và làm sạch thiết bị bắt buộc phải thực hiện theo đúng trình tự các bước trong quy trình để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ngay khi hoàn thành công tác xả và làm sạch sơ bộ dầu trong hệ thống, các phân xưởng sẽ được bàn giao cho nhà thầu để thực hiện công việc bảo dưỡng theo phương án đã được phê duyệt.

BDTT lần thứ 4 sẽ diễn ra trong 51 ngày (12.8 đến 1.10.2020), tổng số nhân sự dự kiến sẽ huy động tối đa 3.942 nhân sự. Tổng số nhân sự/chuyên gia nước ngoài cần huy động cho BDTT lần 4 là 255, trong đó nhân sự nước ngoài cho các gói thầu 1, 2, 3 và 4 đã được huy động đủ 213 và 42 chuyên gia riêng lẻ.

Tin, ảnh: PV