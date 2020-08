Dự án đường Chu Văn An nối dài vẫn ách tắc

Dự án đường và khu dân cư Chu Văn An: Trễ hẹn vì vướng mặt bằng (Báo Quảng Ngãi)- Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, dự án (DA) đường Chu Văn An và khu dân cư (KDC) đường Chu Văn An (TP.Quảng Ngãi) phải thông tuyến trong quý II/2019. Tuy nhiên, DA khó hoàn thành theo kế hoạch, do vướng mặt bằng. .