Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trước mùa mưa bão

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2020 được dự báo có nhiều diễn biến bất thường về thời tiết, mùa mưa có thể đến sớm hơn và kết thúc muộn hơn so với mọi năm. Vì thế, Quảng Ngãi đã chỉ đạo đôn đốc tiến độ dự án, công trình sát sao hơn, tránh thiệt hại, rủi ro trong xây dựng khi mưa bão về...

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 300 công trình xây dựng cơ bản vốn ngân sách đang triển khai thi công, trong đó nhiều nhất là ở các huyện Ba Tơ, Lý Sơn, thị xã Đức Phổ và TP.Quảng Ngãi. Trong đó, nhiều công trình giao thông như cầu, kè đang thi công có nguy cơ ảnh hưởng bởi mưa bão, nên đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Hầu hết các công trình đều đặt điểm dừng kỹ thuật, hoàn thiện phần dưới nước trước ngày 30.8.

Đơn cử như cầu Hành Phước - Hành Thịnh (Nghĩa Hành), tổng vốn gần 100 tỷ đồng, thời gian thi công đến tháng 3.2021, tuy nhiên, nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 8.2020. Hiện tại cầu đã hợp long, dự kiến sẽ thông cầu vào cuối tháng 8 này. Tại TP.Quảng Ngãi, cầu Hưng Nhơn bắc qua sông Hàm Long hiện nay đang vượt tiến độ nhiều hạng mục, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 8.2020.

Ở huyện Ba Tơ, công trình trung tâm hành chính và khu dân cư xã Ba Giang được đầu tư theo diện khẩn cấp cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Hiện tại, cầu bắc qua nhánh sông Liên và các hạng mục san lấp, đổ bê tông nằm cạnh khu vực có nguy cơ sạt lở cao đã đạt điểm dừng kỹ thuật an toàn vượt lũ. Riêng với huyện đảo Lý Sơn, nơi hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của mưa bão, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 17 công trình, phấn đấu đưa 5 công trình vào sử dụng trước ngày 30.8 tới.

“Năm 2020, khả năng có 2 - 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ngãi, tập trung chủ yếu từ các tháng 8 - 11. UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo điểm dừng kỹ thuật đối với công trình xây dựng dở dang, thi công cuốn chiếu công trình có khả năng về đích từng hạng mục; đồng thời cương quyết không để kéo dài đối với dự án có tiến độ hoàn thành trước mùa mưa bão sang những tháng cuối năm”. Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh NGUYỄN TĂNG BÍNH

Tại TP.Quảng Ngãi, cầu An Phú (bắc qua sông Phú Thọ nối xã Nghĩa Phú và Nghĩa An), do gặp sự cố kỹ thuật thi công vào tháng 2.2020 nên phải tạm dừng nhiều tháng qua, mới đây được tỉnh cho phép thi công trở lại. Hiện tại nhà thầu đã tăng cường nhân công, thiết bị ra công trường, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình về đích vào cuối năm nay.