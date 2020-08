Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ

(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày này, các công trình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn hoàn thành hoặc khởi công gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đang đẩy nhanh tiến độ, sẵn sàng cho ngày cắt băng khánh thành hay phát lệnh khởi công.

Chạy đua về đích

Công trình cảng Bến Đình (Lý Sơn), cầu Cửa Đại (TP.Quảng Ngãi) là 2 trong 3 công trình được chọn hoàn thành, gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Cảng Bến Đình hiện đã hoàn thành và tổ chức nghiệm thu, đang chờ cơ quan chuyên ngành tổ chức kiểm tra và ra văn bản chấp thuận đưa vào sử dụng.

Cảng Bến Đình có tổng vốn đầu tư 256 tỷ đồng, với quy mô xây mới 1 bến cầu tàu cho phép neo đậu đồng thời 1 tàu có trọng tải 2.000 DWT, 1 tàu trọng tải 1.000 DWT và 1 tàu khách trọng tải 400 ghế; xây mới bến cập tàu dài 240m, kè bảo vệ bờ dài gần 500m; hệ thống hạ tầng phục vụ cảng gồm nhà ga hành khách, đường nội bộ, cấp điện, nước; nạo vét khu nước trước bến, hệ thống phao tiêu báo hiệu...

Dự án cầu Cửa Đại hiện đã cơ bản hoàn thành phần cầu, khối lượng đạt 95%.

Đối với dự án cầu Cửa Đại, hiện nay đã cơ bản hoàn thành phần cầu; hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng mỹ thuật và giao thông, nhà điều hành, triển khai đắp cấp phối đá dăm trong phạm vi mặt bằng bàn giao. Giá trị thực hiện đạt gần 95%. Khối lượng còn lại chủ yếu là thi công nền mặt đường của đường dẫn 2 đầu cầu.

Tuy nhiên, hạng mục đường dẫn còn 17 hộ chưa bàn giao mặt bằng cho dự án, nên tiến độ thi công bị chậm. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang phối hợp với UBND TP.Quảng Ngãi rà soát các thủ tục, cơ chế chính sách về bồi thường, tái định cư để có kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ. Dự án cầu Cửa Đại có tổng chiều dài hơn 3.700m, trong đó chiều dài cầu hơn 1.876m; tổng mức đầu tư 2.250 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định danh mục 8 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Cụ thể, có 3 công trình đã hoàn thành gồm: Cầu Cửa Đại, cảng Bến Đình, Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất và 5 công trình khởi công xây dựng mới gồm: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 2); đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong; dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê; dự án Nhà máy Sản xuất ống chuyền y tế M.E Nikkiso Việt Nam (KCN VSIP Quảng Ngãi) và dự án Nhà máy Sản xuất đá ốp lát nhân tạo Marble (KCN Phổ Phong). Đối với các dự án gặp khó khăn, tỉnh đang chỉ đạo hỗ trợ tháo gỡ. Nỗ lực cho ngày khởi công

Quảng Ngãi chọn 5 dự án khởi công chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, trong đó có các dự án vốn ngoài ngân sách, đó là: Nhà máy Sản xuất ống chuyền y tế M.E Nikkiso Việt Nam (KCN VSIP Quảng Ngãi) và Nhà máy Sản xuất đá ốp lát nhân tạo Marbe (KCN Phổ Phong).

Dự án Nhà máy Sản xuất ống chuyền y tế M.E Nikkiso Việt Nam do M.E Nikkiso Co., Ltd (Thái Lan) làm chủ đầu tư; chuyên sản suất ống chuyền y tế với năng lực 20 triệu sản phẩm/năm, lắp ráp thiết bị, dụng cụ y tế tự động với số lượng 10 sản phẩm/năm; tổng vốn đầu tư 44 triệu USD, tương đương 1.012 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng 8,5ha. Hiện nay, dự án đã được Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý) cấp giấy chứng nhận đầu tư; đã thỏa thuận song vị trí đất sạch tại KCN VSIP Quảng Ngãi. Theo Ban Quản lý, hiện nhà đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện các bước thủ tục còn lại để sẵn sàng cho ngày khởi công.

Trong khi đó, dự án Nhà máy Sản xuất đá ốp lát nhân tạo Marble do Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land làm chủ đầu tư, xây dựng tại KCN Phổ Phong, tổng diện tích đất sử dụng khoảng 12ha. Hiện dự án này còn gặp một số vướng mắc về quy hoạch và đất đai, phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân, ý kiến thẩm định của cơ quan chức năng. Mới đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý phối hợp với đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vướng mắc, để kịp khởi công dự án theo kế hoạch.

