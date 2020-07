Thuốc bảo vệ thực vật sinh học: Nông dân chưa mặn mà

(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù có nhiều ưu việt, nhất là đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sản xuất và tiêu dùng, nhưng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sinh học hiện vẫn chưa được nông dân sử dụng rộng rãi.

Chuộng thuốc BVTV hóa học

“Thuốc BVTV hóa học không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, mà còn gây ô nhiễm môi trường, tàn phá đất đai. Đặc biệt, việc lạm dụng thuốc BVTV hóa học là một trong những nguyên nhân khiến nhiều sản phẩm nông nghiệp rơi vào tình trạng “được mùa mất giá”, do không đảm bảo chất lượng, cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm”, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Phạm Bá cho biết.

Dự án trồng rau củ quả ứng dụng công nghệ cao ở xã Đức Minh (Mộ Đức) "chết yểu" vì sử dụng thuốc BVTV sinh học.

Theo thống kê của Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), trung bình 5 năm trở lại đây, mỗi năm nước ta chi từ 500 - 700 triệu USD, để nhập khoảng 35 nghìn tấn thuốc BVTV hóa học. Trong đó, thuốc diệt cỏ chiếm 48% (tương đương 19 nghìn tấn), còn lại là thuốc trừ sâu, trừ bệnh...

Chính vì vậy, khối lượng hoạt chất thuốc BVTV trên 1ha cây trồng lên đến 2kg, trong khi một số nước khác trong khu vực chỉ từ 0,2 - 1kg/ha. Bên cạnh đó, có hơn 30% người dân sử dụng thuốc BVTV không đúng quy định, chủ yếu là không đảm bảo liều lượng và nồng độ, người dân không có bảo hộ lao động...

Khắc phục tình trạng trên, ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời công bố rộng rãi thông tin danh mục 231 hoạt chất, với 721 tên thương phẩm thuốc BVTV sinh học, để nông dân biết và sử dụng. Tuy nhiên, phần vì thói quen, phần do thuốc BVTV sinh học thường tạo ra hiệu quả tương đối chậm và điều kiện bảo quản khắt khe hơn, nên nông dân vẫn chuộng các loại thuốc BVTV hóa học.

“Sâu cắn lá nhiều lắm, nếu dùng thuốc BVTV sinh học, không biết đến khi nào mới diệt hết sâu. Vậy nên, tôi đành phải phun thuốc BVTV hóa học, mới mong có rau để bán”, bà N.T.S, người trồng rau ở xã Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi), lý giải. Ngoài vấn đề diệt trừ sâu bệnh nhanh, theo bà S, phun thuốc trừ sâu cũng là việc “chẳng đặng đừng”, vì vừa gây hại bản thân, vừa ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu không sử dụng thuốc trừ sâu, rau không đẹp, người tiêu dùng chê không mua.

Tăng cường sử dụng thuốc BVTV sinh học

Cùng với việc tuyên truyền thay đổi nhận thức, hành vi của người sản xuất về vai trò, lợi ích của các chế phẩm sinh học và thuốc BVTV sinh học, để nâng cao tỷ lệ sử dụng thuốc BVTV sinh học, rất cần sự chung tay đồng hành của chính quyền các cấp, cũng như sự vào cuộc của các doanh nghiệp (DN) và đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV sinh học. Bởi thực tế, việc tuyên truyền sử dụng thuốc BVTV sinh học hiện vẫn chỉ là “khẩu hiệu”, phụ thuộc vào ý thức người sản xuất, chưa được “hiện thực hóa” bằng các hành động, giải pháp cụ thể.

Chính vì vậy, cần nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông trong việc hướng dẫn nông dân sản xuất nông sản an toàn, để đáp ứng yêu cầu của thị trường; tăng cường quản lý an toàn thực phẩm... Đồng thời, khuyến khích nông dân và DN sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm chất lượng cao, an toàn; vận động, tuyên truyền người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn sử dụng các loại thực phẩm được sản suất theo tiêu chuẩn VietGAP, GAP, an toàn... nhằm tạo động lực để người sản xuất tăng cường sử dụng thuốc BVTV sinh học, tiến tới hạn chế và không sử dụng thuốc hóa học.

“Nhà nước cần ban hành cơ chế chính sách thu hút DN đầu tư nghiên cứu, phát triển thuốc BVTV sinh học, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý các loại thuốc BVTV sinh học trên thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp lợi dụng bán ra thị trường các loại thuốc kém chất lượng, làm mất lòng tin của người sử dụng đối với thuốc BVTV sinh học”, ông Bá đề nghị.

Bài, ảnh: MỸ HOA