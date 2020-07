Nhiều tập đoàn xuyên quốc gia chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng, hiện có nhiều thông tin các tập đoàn công nghệ lớn của thế giới lên kế hoạch dịch chuyển chuỗi sản xuất đến Việt Nam.

Cụ thể như, Tập đoàn LG (Hàn Quốc) đã chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất từ Hàn Quốc đến Hải Phòng. Còn theo Nikkei, trong quý II-2020, Apple sẽ sản xuất 3-4 triệu chiếc tai nghe AirPods tại Việt Nam, tương đương gần 1/3 tổng sản lượng AirPods trên toàn thế giới.

Foxconn - nhà cung ứng linh kiện cho Apple đã đặt nhà máy tại Bắc Giang. Panasonic Việt Nam cũng đang chuẩn bị tiếp nhận việc sản xuất tủ lạnh và máy giặt từ Thái Lan vào đầu tháng 9-2020. Những hoạt động này được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho sản xuất, xuất khẩu tăng trưởng mạnh hơn thời gian tới.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng, trong quý II-2020, sản xuất công nghiệp dần lấy lại đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5-2020 tăng 11,9% so với tháng 4; IIP tháng 6-2020 tăng 10,3% so với tháng 5. Trong đó, lĩnh vực chế biến, chế tạo tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019.

