Hòa Phát lãi 2.756 tỷ đồng trong quý II, đã hoàn thành 56% kế hoạch năm

(Baoquangngai.vn)- Tin từ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) cho biết, quý II/2020, HPG ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Doanh thu trong kỳ đạt 20.694 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ 2019. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế đạt 2.756 tỷ đồng, cao hơn 34% cùng kỳ năm ngoái và là quý có lợi nhuận cao nhất lịch sử gần 30 năm của Hoà Phát. Lĩnh vực thép tiếp tục đóng vai trò lớn nhất trong thúc đẩy tăng trưởng cho Tập đoàn.

Lũy kế 6 tháng, HPG đạt 40.145 tỷ đồng doanh thu, 5.060 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 29% và 31% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch kinh doanh năm 2020 vừa được ĐHCĐ thông qua cuối tháng 6, HPG đã hoàn thành 47% doanh thu và 56% lợi nhuận sau thuế. Kết quả này thể hiện sức mạnh nội tại, sự linh hoạt thích ứng của Tập đoàn Hòa Phát trước những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Trong nửa năm, Hòa Phát đã cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước 1,51 triệu tấn thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng khu vực miền Nam tăng gần gấp 2 lần với 357.000 tấn. Xuất khẩu thép xây dựng thành phẩm 6 tháng đạt gần 203.000 tấn, tăng hơn 67,3% so với cùng kỳ 2019. Đối với sản phẩm thép thô (phôi thép), tổng lượng phôi thép sản xuất 6 tháng qua đạt 2,6 triệu tấn. Ngoài phục vụ các nhà máy cán thép của Hòa Phát, lượng phôi thép cung cấp cho thị trường 6 tháng đầu năm là 831.000 tấn, trong đó riêng tháng 6/2020 đạt 165.000 tấn.

Với sản phẩm ống thép, Hòa Phát đã cung cấp ra thị trường 347.100 tấn ống thép các loại. Trong đó, sản lượng xuất khẩu tăng gần gấp 2 lần so với 6 tháng đầu năm 2019, tiếp tục giữ thị phần vượt trội với trên 31%. Sản phẩm ống thép cỡ lớn nhanh chóng trở thành dòng hàng thế mạnh của Công ty. Riêng mặt hàng Tôn, sản lượng bán hàng Tôn Hòa Phát tăng 200% so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo Tập đoàn đề ra mục tiêu, từ tháng 9 năm nay sẽ bắt đầu cung cấp sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC) cho thị trường, qua đó giúp các doanh nghiệp tôn mạ trong nước chủ động được nguồn cung nguyên liệu, đẩy mạnh xuất khẩu mà không lo ngại nguồn gốc xuất xứ sản phẩm thép nền.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, dù bị ảnh hưởng đôi chút bởi dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhóm nông nghiệp quý 2/2020 ghi nhận 2.263 tỷ đồng doanh thu và 360 lợi nhuận sau thuế, đóng góp tương ứng 11% và 13% vào kết quả chung của cả Tập đoàn. Các trang trại áp dụng tiêu chuẩn an toàn sinh học, biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, đảm bảo phát triển đàn bền vững, không ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Các lĩnh vực khác như nội thất, điện lạnh và bất động sản vẫn duy trì sản xuất kinh doanh ổn định. Nội thất Hòa Phát liên tục ra mắt sản phẩm mới, nhất là dòng hàng gia đình nhằm hướng tới 25 năm thành lập và phát triển.

Tin, ảnh: PV