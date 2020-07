BSR đã sẵn sàng cho bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất

(Baoquangngai.vn)- Theo kế hoạch, từ ngày 12.8.2020 đến ngày 01.10.2020, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sẽ tiền hành đợt bảo dưỡng tổng thể (BDTT) NMLD Dung Quất lần thứ 4. Công tác chuẩn bị của BSR và các nhà thầu đang hối hả từng ngày, sẵn sàng cho 51 ngày đêm nóng bỏng trên công trường.

BDTT lần 4 có 7 gói thầu chính, bao gồm Gói thầu số 1: Thiết bị và đường ống tại khu vực A2 do Liên danh nhà thầu DONG IL (Hàn Quốc) - PVChem đảm nhận; Gói thầu số 2: Thiết bị và đường ống tại khu vực A1 và A3 và Gói thầu số 3: Thiết bị và đường ống tại khu vực PP, Phụ trợ và ngoại vi do Liên danh PTSN QN & NEWWIN (Malaysia) đảm nhận.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến khảo sát công trường và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị BDTT lần 4

Gói thầu số 4: Thiết bị trao đổi nhiệt HE và AFC, nhà thầu là PTSC Quảng Ngãi và HDS (Thái Lan); Gói thầu số 5: Sơn chống ăn mòn hệ thống đường ống nước biển do Liên danh DMC.MT và DOBC đảm nhận; Gói thầu số 6: Bảo dưỡng van do Liên danh PTSC PPS và PVMTC thực hiện và Gói thầu số 7: Hệ thống Phao rót dầu không bến (SPM) nhà thầu là Liên danh POS và PVMTC.

Để chuẩn bị cho đợt bảo dưỡng tổng thể lần 4, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã phải chuẩn bị từ 2 năm trước với khối lượng công việc khổng lồ. Đầu năm nay, lễ ký hợp đồng bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 NMLD Dung Quất đã được tiến hành. Theo đó, đợt bảo dưỡng này chia làm 7 gói thầu cơ khí cần thuê ngoài và BSR tự chủ trì thực hiện 6 gói công việc Thiết bị quay, Thiết bị điện và Thiết bị tự động hóa… Tổng khối lượng công việc khoảng hơn 5000 đầu mục.

Nhà thầu vận chuyển trang thiết bị vật tư chuẩn bị BDTT

Mục tiêu của BDTT lần 4 là đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, không có công việc phải làm lại; Quyết tâm vượt tiến độ 51 ngày đêm; Không tai nạn mất ngày công lao động; Tiết kiệm chi phí tối đa.

Để công tác BDTT diễn ra đúng tiến độ, BSR đã phải vượt qua hàng loạt khó khăn, thách thức trong quá trình chuẩn bị như tác động của dịch Covid-19 và thời tiết xấu do thời gian thực hiện cận mùa mưa bão. Nhằm giảm thiểu các tác động, BSR đã và đang khẩn trương đánh giá, triển khai các giải pháp như rà soát kế hoạch huy động chuyên gia/nhân sự nước ngoài, đưa ra các giải pháp thay thế như sử dụng chuyên gia/nhân sự trong nước tương đương, làm việc trực tuyến, cắt giảm một số vị trí.

Các container làm việc của Liên danh DONG IL - PVChem đã được lắp dựng Lắp dựng giàn giáo tại các phân xưởng công nghệ

BSR cũng đã xây dựng xong phương án phòng chống dịch, kiểm soát y tế cho số lượng nhân sự trên 4.000 người cùng một lúc, hạn chế tối đa nguy cơ có thể lây nhiễm và có phương án ứng phó kịp thời. Đồng thời BSR tiếp tục làm việc với các cơ quan hữu quan, các đơn vị cung cấp dịch vụ bay để hỗ trợ nhà thầu xin Visa, tìm kiếm các chuyến bay để huy động chuyên gia/nhân sự nước ngoài kịp thời cho BDTT. Công ty cũng đã ban hành Quy trình phòng chống dịch Covid-19 trong BDTT lần thứ 4.

Công tác an ninh đã được thắt chặt tại cổng A1 và A5

Ông Trần Công Thành - đại diện Nhà thầu PVChem cho biết: Gói 1 do Liên danh nhà thầu DONG IL (Hàn Quốc) - PVChem đảm nhận khoảng hơn 700 đầu mục công việc với 40% khối lượng công việc toàn đợt BDTT lần 4. Từ nhiều tháng nay, Liên danh đã làm việc với nhau để cùng thống nhất các biện pháp thi công. Hiện công tác chuẩn bị cho gói 1 đã cơ bản hoàn thành treo Tagging (tạm gọi là biển báo đầu mục công việc) trên các thiết bị trong Nhà máy; giàn giáo đã dựng 30% khối lượng công việc.

Ông Trần Công Thành cho biết thêm: Liên danh nhà thầu đã làm việc khẩn trương, tập trung cao độ nhiều tháng nay. Một số đầu mục công việc lớn như thay các Slide Van tại phân xưởng RFCC (trái tim của NMLD Dung Quất), làm sạch các đường ống công nghệ, bảo dưỡng thiết bị WDW, mở tháp T-1501…đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Bài, ảnh: CTV