Xu hướng xây dựng hiện đại: Sử dụng kính xây dựng an toàn, chất lượng cao

(Báo Quảng Ngãi)- Việc sử dụng kính an toàn trong xây dựng là xu hướng được người tiêu dùng (NTD) ưu tiên sử dụng trong thời gian gần đây. Thị trường còn nhiều tiềm năng, nên ở Quảng Ngãi đã có nhà máy sản xuất kính an toàn, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Cung chưa đủ cầu

Hiện nay, việc sử dụng các loại kính an toàn như kính cường lực, kính dán hai hoặc nhiều lớp, kính tiết kiệm năng lượng... trong thi công các công trình xây dựng ngày càng phổ biến. Kính an toàn không chỉ được ứng dụng nhiều tại các tòa nhà văn phòng, mà còn được nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh sử dụng trong xây dựng nhà ở.

Dây chuyền sản xuất theo công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn Châu Âu tại Nhà máy Kính Quảng Ngãi (KCN Tịnh Phong).

Theo các chuyên gia vật liệu xây dựng, kính an toàn là những loại kính có khả năng hạn chế tối đa thương tích cho người sử dụng so với kính thông thường, vì khi vỡ, mảnh kính sẽ như viên sỏi, chứ không sắc lẹm như kính thường. Hơn nữa, một số loại kính an toàn như kính cường lực, ngoài khả năng chịu lực, chịu va đập mạnh gấp 4 - 5 lần so với kính thường, còn có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt. Riêng dòng kính tiết kiệm năng lượng còn có khả năng cản 65% năng lượng từ mặt trời, 99% tia UV truyền vào trong nhà, giúp không gian bên trong luôn mát mẻ, tiết kiệm được năng lượng cho hệ thống điều hòa không khí. Có nhiều tính năng ưu việt, nhưng giá thành của kính cường lực, kính dán hai lớp chỉ cao hơn từ 30 - 40 nghìn đồng/m2 so với kính thông thường. Chính vì thế, kính an toàn đang được NTD ưu tiên sử dụng trong xây dựng công trình.

Nhu cầu sử dụng kính an toàn của NTD ngày càng gia tăng, nhưng theo chia sẻ của nhiều cá nhân, việc tìm nơi cung ứng kính an toàn trên địa bàn tỉnh lại không hề dễ dàng. “Giữa năm ngoái, tôi đi khắp các cửa hàng nhôm - kính trên địa bàn tỉnh, để tìm mua kính an toàn. Song hầu hết đều yêu cầu tôi chờ từ 10 - 15 ngày, khi chủ cơ sở gom đủ số lượng đơn hàng, mới ra Đà Nẵng nhập hàng về. Bởi từ trước đến nay, các cơ sở này đều nhập hàng từ Đà Nẵng, chứ địa bàn tỉnh chưa có cơ sở sản xuất đáp ứng yêu cầu”, ông Nguyễn Thành Thương, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) cho biết.

Mua kính an toàn theo hình thức này, người mua phải đặt hoàn toàn niềm tin vào các cơ sở nhôm - kính, vì không được đến tận nơi sản xuất để lựa chọn và rất khó phân biệt đâu là kính cường lực thật, đâu là kính cường lực chưa đủ tiêu chuẩn, hoặc kính thông thường “núp bóng” kính cường lực.

Ứng dụng công nghệ để đón đầu xu thế

Trong số rất ít nhà máy sản xuất kính an toàn trên địa bàn tỉnh, Nhà máy Kính Quảng Ngãi (do Công ty TNHH đầu tư Minh Hiệp Phát làm chủ đầu tư) là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. “Chất lượng của kính an toàn phụ thuộc rất nhiều vào dây chuyền sản xuất. Bởi nếu sản xuất theo dây chuyền không đảm bảo sẽ rất dễ tạo ra sản phẩm kính cường lực không đạt tiêu chuẩn, dẫn đến dễ nổ, vỡ, gây nguy hiểm cho người sử dụng”, đại diện Nhà máy kính Quảng Ngãi chia sẻ.

Để sản xuất thành công các sản phẩm kính an toàn đạt tiêu chuẩn, bên cạnh việc đầu tư nhà máy sản xuất quy mô lớn tại KCN Tịnh Phong, với dây chuyền sản xuất theo công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn Châu Âu, Nhà máy kính Quảng Ngãi còn chú trọng khâu kiểm soát sản phẩm, với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu người nước ngoài. Sự ra đời của nhà máy với dây chuyền sản xuất hiện đại, công suất 150.000m2 sản phẩm/năm, góp phần giải quyết “bài toán” khan hiếm nguồn cung kính an toàn trên địa bàn tỉnh.

Dù là doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trong năm 2019, nhưng sản phẩm kính cường lực, kính dán an toàn, kính tiết kiệm năng lượng... của Nhà máy kính Quảng Ngãi đã được lựa chọn để xây dựng tại nhiều công trình lớn, như Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, VietBank, Trung tâm thương mại Vincom Plaza... Đây cũng là đơn vị xuất kính xây dựng duy nhất của tỉnh có sản phẩm kính cường lực được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020.

Cẩn trọng khi lựa chọn "Hiện nay, có rất nhiều sản phẩm kính cường lực không đủ tiêu chuẩn, hoặc kính thông thường trà trộn, “núp bóng” kính cường lực. Do đó, người tiêu dùng cần tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm từ đơn vị có uy tín. Cách dễ dàng nhất để nhận biết kính cường lực, đó là phải có tem của nhà sản xuất. Loại tem này khi in trên bề mặt kính sẽ không bị nhòe, mờ, hay bong tróc, vì được in bằng sơn chịu nhiệt và được tôi qua nhiệt độ cao. Các sản phẩm kính cường lực của Nhà máy Kính Quảng Ngãi đều được “nhận diện” bằng dòng chữ “Quang Ngai Glass” in trên mặt kính", đại diện Nhà máy Kính Quảng Ngãi khuyến cáo.

Bài, ảnh: ĐÔNG YÊN