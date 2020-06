(Baoquangngai.vn) – Giá thịt heo tươi sống liên tục tăng cao, trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu, người tiêu dùng bắt đầu chuyển sang sử dụng thịt heo đông lạnh nhập khẩu.

Trước đây thịt heo đông lạnh nhập khẩu không phải là loại hàng hóa phổ biến tại các chợ truyền thống, vì tiểu thương chỉ mổ heo để bán hoặc lấy lại thịt heo tươi sống từ các cơ sở giết mổ về bán. Vài tháng nay, khi thịt heo tươi sống liên tục tăng giá đến 200.000 đồng/kg, có nơi 220.000 đồng/kg, người tiêu dùng quay lưng. Hàng ế ẩm, nhiều tiểu thương đã bắt đầu nhập thịt heo đông lạnh về bán.



Quày hàng của chị Đạt, một tiểu thương ở chợ Quảng Ngãi những ngày qua đông khách đến mua thịt heo hơn thường lệ nhờ chị nhập thịt đông lạnh về bán cùng với thịt tươi sống để phục vụ nhu cầu của khách hàng.



“Lúc đầu nhiều người không quen nên hàng bán khá chậm, nhưng khi ăn thử, thấy ngon, nhiều người quay sang dùng loại thịt này. Mỗi ngày mình bán được khoảng 100kg” - chị Đạt nói.

Thịt heo đông lạnh nhập khẩu bắt đầu hút khách.

Chưa đến 10 giờ, quày thịt heo đông lạnh nhập khẩu của chị Truyền, một tiểu thương tại chợ Quảng Ngãi đã hết sạch hàng. Chị Truyền cho biết, chị kinh doanh mặt hàng thịt đông lạnh nhập khẩu đã hơn 10 năm.



Hàng chị Truyền nhập về từ các công ty thực phẩm lớn ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, có nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ, Ba Lan, Canada, Braxin, có hóa đơn, chứng từ và kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm.



Khi giá thịt heo tươi sống ở mức ổn định thì mỗi ngày chị Truyền bán được 100kg. Từ ngày thịt heo tươi sống tăng giá sốc, số lượng hàng chị Truyền bán ra tăng lên từ 300 - 400kg.



“Khách hàng sử dụng loại thịt này chủ yếu là các quán cơm bình dân, bếp ăn công nghiệp, ăn tập thể, quán nhậu mua về hầm lấy nước, chế biến các món ăn, nay các bà nội trợ cũng bắt đầu tin dùng cho bữa ăn gia đình” - chị Truyền cho biết.



Giá bán thịt heo đông lạnh nhập khẩu 1kg giò có giá 95.000 đồng; sườn, ba rọi 130.000 đồng/kg; vai, cốp lết 110.000 đồng/kg; thịt phô 127.000 đồng/kg.



Trong bối cảnh khó khăn, phải thắt chặt chi tiêu như hiện nay thì việc phải mua một ký thịt heo với mức vài trăm nghìn đồng khiến cho người tiêu dùng e ngại. Trong khi đó, giá thịt heo đông lạnh nhập khẩu chỉ bằng 2/3 thịt heo tươi sống nên nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Siêu thị Co.op Mart Quảng Ngãi kinh doanh cả thịt đông lạnh nhập khẩu và thịt tươi sống.

Bà Nguyễn Thị Thôi, ở phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi chia sẻ: “Giá thịt đông lạnh hợp với túi tiền của người tiêu dùng chứ thịt heo tươi sống không ăn nổi. So về độ tươi thì không bằng thịt tươi sống, nhưng khi chế biến thịt đông lạnh vẫn thơm, ngon”.



Không chỉ có mặt tại các chợ, mà các siêu thị trên địa bàn tỉnh cũng đã nhập một lượng lớn thịt heo đông lạnh nhập khẩu về bán. Tại siêu thị Co.op Mart Quảng Ngãi, mặt hàng thịt cốp lết, giò bán khá chạy.

Mặt hàng này đang được lực lượng quản lý thị trường kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc, xuất xứ và vệ sinh an toàn thực phẩm.



Ông Ngô Tấn Ảnh, Cục QLTT tỉnh cho biết, so với trước đây thì hiện nay rất nhiều đơn vị nhập thịt đông lạnh về bán. Qua kiểm tra, hầu hết các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc bán đúng giá cũng như đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.



Nếu như trước đây, thịt heo đông lạnh nhập khẩu chủ yếu bán cho các bếp ăn công nghiệp, suất ăn tập thể thì gần đây người tiêu dùng đã dần chấp nhận sản phẩm này.