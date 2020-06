Phấn đấu cán đích nông thôn mới đúng hẹn

(Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các địa phương trong tỉnh phần nào bị chậm. Tuy nhiên, nhiều xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn NTM trong năm 2020 đang tập trung thực hiện nhiều phần việc để cán đích đúng hẹn.

Nỗ lực thực hiện các tiêu chí khó

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2020, xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) sẽ về đích NTM. Để đạt được mục tiêu trên, từ đầu năm đến nay, tranh thủ mọi nguồn lực, xã Tịnh Thọ đã chú trọng xây dựng các công trình, đảm bảo hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là giao thông và cơ sở vật chất văn hóa.

Chủ tịch UBND xã Tịnh Thọ Lâm Văn Hào cho biết: “Địa phương đang tập trung xây dựng các công trình nhà văn hóa xã, thôn, nhà hiệu bộ trường mầm non, tiểu học và một số tuyến đường giao thông nông thôn. Đây là các công trình đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, nên bên cạnh nguồn lực đầu tư của tỉnh và huyện, xã đã vận động sự đồng lòng, chung sức của người dân, doanh nghiệp, để sớm hoàn thành các tiêu chí trên”.

Đường bê tông nông thôn ở xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh).

Với mục tiêu trong năm 2020 sẽ hoàn thành 5 tiêu chí còn lại, gồm trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thủy lợi và tiêu chí giao thông, xã Bình Chương (Bình Sơn) đang huy động mọi nguồn lực, lồng ghép nhiều nguồn vốn từ các chương trình, dự án để thực hiện các công trình.

Nhờ chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân làm, dân hưởng lợi”, mọi việc đều có sự bàn bạc, thống nhất của người dân, nên việc xây dựng NTM ở Bình Chương đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân, người dân đã tự giác hiến đất, tài sản trên đất, đóng góp ngày công, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Từ đầu năm đến nay, Bình Chương đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường TL622 Bình Chương đi Tịnh Trà, công trình đường TL622B đi xóm 5 thôn Ngọc Trì; nhà văn hóa, sân thể thao thôn Nam Thuận và hàng chục tuyến đường ngõ xóm... Đồng thời, xã đang triển khai xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng, với kinh phí 4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện. Đặc biệt, chuẩn bị thi công tuyến đường Đồng Lớn đi Quốc lộ 24C. Đây là tuyến đường huyết mạch, mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho địa phương.

Tranh thủ ngoại lực, phát huy nội lực

Theo các địa phương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên tiến độ xây dựng NTM chậm so với kế hoạch ban đầu. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 còn tác động đến thu nhập của người dân, khiến việc huy động đóng góp trong nhân dân gặp không ít khó khăn... Trong khi đó, chỉ còn 6 tháng nữa là các xã về đích NTM trong năm 2020 phải hoàn thành tất cả các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt đạt chuẩn. Do đó, nhiều địa phương đang tập trung tranh thủ ngoại lực, phát huy nội lực, xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Chương Lê Nguyễn Thanh Tùng, thời gian còn lại không nhiều, vì vậy để hoàn thành các tiêu chí cứng về cơ sở hạ tầng, địa phương sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cán đích NTM đúng hẹn. Trong quá trình thực hiện, xã sẽ cố gắng tiết kiệm tất cả các nguồn để giảm bớt gánh nặng đóng góp của nhân dân, tránh tình trạng nợ công.

Còn tại xã Tịnh Thọ, nhằm tạo động lực cho người dân, đồng thời thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng NTM, xã Tịnh Thọ đã và đang thực hiện chủ trương: Tỉnh, huyện hỗ trợ xi măng, xã hỗ trợ 50 triệu đồng/km cho thôn, xóm làm đường bê tông xi măng. Điều này đã góp phần đẩy nhanh việc hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn, đưa Tịnh Thọ về đích NTM theo đúng kế hoạch.

Bài, ảnh: HỒNG HOA