Xuất phát từ tình yêu dành cho động vật, cô gái Trần Thảo My (24 tuổi) mạnh dạn khởi nghiệp với dịch vụ chăm sóc, làm đẹp cho thú cưng. Sau hai năm làm công việc mới mẻ này, cửa tiệm My pet family ở phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) của Thảo My dần khẳng định uy tín, chất lượng và được nhiều người biết đến.

Từ khi còn sinh viên, Thảo My có nuôi một chú chó. Thế nhưng vào thời điểm đó ở Quảng Ngãi chưa có tiệm spa nào dành cho thú cưng, nên hầu hết việc chăm sóc, cắt tỉa lông cho chú cún đều do My tự mày mò tìm hiểu, rồi tự tay mình thực hiện.

Thảo My chăm sóc thú cưng.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính - Kế toán, cuối năm 2018, My quyết định mở cơ sở cung cấp giống chó, mèo và dịch vụ chăm sóc thú cưng. “Đối với những người nuôi thú cưng thì chó, mèo không còn đơn thuần là vật nuôi mà như một người bạn, người thân trong gia đình. Vì thế, họ dành rất nhiều tình yêu thương cho chúng. Nhận thấy nhu cầu chăm sóc thú cưng ngày càng cao, nên tôi quyết định mở dịch vụ này”, My chia sẻ.

Để nâng cao kiến thức trong việc chăm sóc và tạo dáng cho thú cưng, My đã dành vài tháng vào TP.Hồ Chí Minh học tập. My cho biết: Chăm sóc, tạo kiểu lông cho thú cưng không phải là công việc đơn giản và dễ dàng. Bởi ngoài lòng yêu nghề, đam mê, thì phải có kiến thức mới làm tốt được. Mỗi thú cưng có môi trường sống, đặc tính khác nhau. Vì thế, cách chăm sóc, phương pháp dỗ dành chúng cũng cần linh động. Nếu không có kiến thức, không am hiểu về vật nuôi, thì không thể lại gần chăm sóc, cắt tỉa lông cho chúng.

Là một trong những người trẻ tiên phong mở dịch vụ chăm sóc thú cưng, nên sau gần hai năm, My pet family của Thảo My được nhiều người biết đến, khẳng định được chất lượng và có lượng khách hàng ổn định. Hiện trung bình mỗi ngày cơ sở của My tiếp đón từ 20 - 30 khách hàng mang thú cưng đến chăm sóc, cắt tỉa lông, lưu trú...

My cho hay: "Cơ sở của tôi ngoài cung cấp giống, các dịch vụ chăm sóc, lưu trú thì còn bán các phụ kiện, thức ăn liên quan đến thú cưng. Giá cả các dịch vụ cũng tùy vào trọng lượng, kích thước của thú cưng, nhưng chủ yếu có giá từ 180.000 - 200.000 đồng với dịch vụ tắm, tạo kiểu lông còn dịch vụ lưu trú qua đêm thì từ 50.000 - 100.000 đồng/ngày".

Hiện nay, cơ sở chăm sóc thú cưng của Thảo My tạo việc làm cho 3 lao động. Họ đều là những người trẻ yêu thích động vật. Ngoài kinh doanh, cung cấp dịch vụ chăm sóc thú cưng, thì giữa năm nay, My còn mở lớp đào tạo học viên với hai khóa học cơ bản và nâng cao...

