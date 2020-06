Kinh tế - xã hội tăng trưởng khả quan

(Báo Quảng Ngãi)- Trong 5 tháng đầu năm 2020, do tác động của dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bị ảnh hưởng nặng. Tuy nhiên, tỉnh đã và đang nỗ lực tập trung thực hiện hai nhiệm vụ song hành là vừa phòng, chống dịch bệnh; vừa phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Công nghiệp giữ nhịp độ tăng trưởng

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong 5 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp (CN) ước đạt trên 52.150 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 37,2% kế hoạch năm; nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu, thì giá trị sản xuất CN tăng 27,5%. Ngành CN giữ được nhịp độ tăng trưởng nhờ có sản phẩm mới là thép Hoà Phát. Bên cạnh đó, một số ngành CN ngoài dầu vẫn duy trì được nhịp độ sản xuất, nguyên liệu của ngành sản xuất giày da các loại và cuộn cảm (một loại linh kiện điện tử) bắt đầu ổn định, các doanh nghiệp đã tìm được những đơn hàng mới.

Ngành công nghiệp của tỉnh vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá. Trong ảnh: Doosan Vina xuất khẩu sản phẩm CN nặng ra nước ngoài. Ảnh: P.DANH

Đối với lĩnh vực đầu tư và xây dựng, tổng vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2020 trên 5.876 tỷ đồng; ước đến ngày 30.5.2020, tổng giá trị giải ngân trên 920,3 tỷ đồng, đạt 15,7% kế hoạch, trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân 12,0% và vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt 27,3% kế hoạch.

Riêng tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn, từ đầu năm đến nay ước đạt 6.483 tỷ đồng, bằng 181,8% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 34,9% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương khoảng 3.699 tỷ đồng, bằng 27,6% dự toán năm 2020. Trong 5 tháng qua, toàn tỉnh có 44 dự án đầu tư trong nước được cấp chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký khoảng 2.592 tỷ đồng. Các lĩnh vực như sản lượng thủy sản, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh cũng tăng so với cùng kỳ.

Tình hình thị trường, cung cầu lưu thông hàng hóa ổn định. Công tác an sinh xã hội được các ngành, các cấp chú trọng triển khai thực hiện; đặc biệt là triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là việc thu hút các dự án FDI, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, tình hình doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và giải thể còn nhiều, do chưa tìm kiếm được cơ hội đầu tư. Hoạt động sản xuất của một số nhà máy bị đình trệ, việc thi công các dự án bị gián đoạn, chậm tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên cho biết: Hiện nay, UBND tỉnh đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp giữa năm. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; hoàn thiện Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 để tổng hợp, bổ sung vào các báo cáo phục vụ cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; phải bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Tập trung triển khai sản xuất vụ hè thu đúng thời vụ; nạo vét kênh mương, kiểm tra, điều tiết các hồ chứa nước, đập thủy lợi; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn để đảm bảo nguồn nước tưới, phục vụ sản xuất cho vụ hè thu; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng...

Ngoài ra, tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư; tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, phát huy tối đa công suất thiết kế, hiệu quả kinh tế - xã hội; ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình. Đồng thời, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó chú trọng thực hiện Phương án tuyển sinh THCS, THPT năm 2020, thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

P.DANH