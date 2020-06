'Chỉnh' giá cước vận tải đường thủy phù hợp với giá nhiên liệu

(Baoqquangngai.vn)- Để đảm bảo quyền lợi của Nhân dân khi đi lại trên tuyến vận tải đường thủy Sa Kỳ- Lý Sơn, Sở GTVT tỉnh đã có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tuyến đường thủy này thực hiện kê khai điều chỉnh giảm giá cước theo giá nhiên liệu.

Theo đó, trước tình hình giá nhiên liệu hiện nay đang giảm sâu, để đảm bảo quyền lợi của Nhân dân khi sử dụng dịch vụ vận tải khách công cộng, góp phần thực hiện bình ổn giá trên địa bàn tỉnh, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn thực hiện đánh giá các khoản mục chi phí hình thành giá cước vận tải của lần liền kề so với thời điểm hiện nay, các yếu tố chi phí đầu vào bao gồm: Nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng sửa chữa, chi phí ra vào cảng, phí bảo hiểm, khấu hao, lương… và tỉ lệ % chi phí nhiên liệu trong tổng chi phí hình thành giá.

Đồng thời, thực hiện việc kê khai lại giá cước vận tải theo xu hướng giảm, phù hợp với giá nhiên liệu giảm trong thời gian qua theo đúng quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28.4.2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Hồ sơ đăng ký kê khai lại giá cước vận tải gửi đến Sở GTVT trước ngày 30.6.2020.

Điều chỉnh giá cước hợp lý để đảm bảo quyền lợi của người dân khi đi lại trên tuyến đường thủy Sa Kỳ- Lý Sơn

Trường hợp các đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện kê khai giảm giá cước vận tải, Sở GTVT sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải và pháp luật về giá đối với các doanh nghiệp có thuyết minh các yếu tố đầu vào hình thành giá vé bất hợp lý.

Được biết, từ ngày 12.6.2020, theo thông báo từ liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ xăng E5 RON92 mức tối đa 13.390 đồng/lít, RON95 mức tối đa 14.080 đồng/lít, dầu diesel tối đa 11.515 đồng/lít; dầu hoả 9.610 đồng/lít và madut không quá 10.322 đồng một kg.

Mức giá nhiên liệu hiện nay so với mức giá nhiên liệu thời điểm do các đơn vị hoạt động tuyến Sa Kỳ đi Lý Sơn kê khai giá cước thì đã giảm sâu. Cụ thể, tháng 1.2019 giá xăng RON92 là 16.590 (tăng 23%), RON 95 là 18.100 đồng (tăng 29%), dầu diesel là 15.350 (tăng 33%) so với giá hiện tại; tháng 01/2020 giá xăng RON92 là 20.230 (tăng 51%), RON 95 là 21.320 đồng (tăng 52%), dầu diesel là 17.170 (tăng 49%) so với giá hiện tại.

