(Báo Quảng Ngãi)- Hướng đến mục tiêu dùng cây xanh cải tạo cảnh quan, góp phần thu hút du khách và nhà đầu tư, một số địa phương trên địa bàn TP.Quảng Ngãi đã triển khai công trình, dự án trồng cây xanh ven biển. Song, trái với kỳ vọng ban đầu, cây xanh phát triển rất kém.

Tan tành bàng vuông

Năm 2018, Hội Nông dân xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) đã phát động thực hiện công trình “Hàng cây nông dân” và hoàn thành việc ươm trồng 50 cây bàng vuông dọc theo bờ biển thôn Tân An. Đây là công trình được chính quyền và nhân dân địa phương kỳ vọng sẽ góp phần cải tạo cảnh quan, bổ sung thêm “mảng xanh” cho khu vực bãi biển thôn Tân An. Song, chỉ chưa đầy nửa năm, bàng vuông có dấu hiệu chết hàng loạt.

“Bàng vuông chết hàng loạt, khiến chúng tôi rất bất ngờ, vì đây là loại cây thích nghi tốt với khí hậu ven biển. Mùa mưa năm 2018, chúng tôi tiếp tục trồng bổ sung, thay thế cho những cây đã chết, nhưng đến mùa nắng năm 2019 thì cây tiếp tục chết và đến nay cũng thế”, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa An Võ Khánh cho biết. Vậy là trải qua hai năm loay hoay trồng và chăm sóc, mô hình trồng bàng vuông trên cát của Hội Nông dân xã Nghĩa An đã chính thức phá sản. Hàng chục bồn cây đã thiết kế, xây dựng dọc theo bờ biển Tân An giờ rơi vào tình cảnh bỏ hoang... Chưa kịp nghiệm thu, đã... “chết yểu”

Nhiều diện tích dừa thuộc dự án Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê (TP.Quảng Ngãi) vừa trồng đã chết.

Nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng, phát huy tiềm năng du lịch của bãi biển Mỹ Khê, năm 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi), với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng. Bên cạnh bốn hạng mục công trình, gồm đường giao thông với chiều dài khoảng 1,5km dọc theo biển Mỹ Khê, hệ thống thoát nước mưa, bậc cấp, điện chiếu sáng; dự án còn tập trung thực hiện hạng mục phi công trình là trồng cây cọ trơn, cây dừa trong các ô đất trống phía bờ biển và hơn 500 cây dương liễu có đường kính gốc tối thiểu 10cm thay thế cho các cây xanh bị đốn chặt khi giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 12.5, nhiều cây cọ trơn, cao khoảng 2,5m trồng trong các hố dọc tuyến đường đã chết khô, ngã đổ xuống vỉa hè; nhiều diện tích dừa, dương liễu trồng dọc theo bờ biển bị chết, hoặc cháy nắng và phát triển khá èo uột.

“Theo kinh nghiệm của người dân miền biển chúng tôi, dương liễu và dừa chỉ sống được trên đất cát, nếu được ươm trồng bằng cây con. Đằng này, nhà thầu lại mang cây lớn đến trồng. Thành thử, chỉ trồng có mấy trăm cây mà chúng tôi thấy nhà thầu cứ trồng đi, trồng lại từ năm ngoái đến nay. Có chỗ cây chết đã lâu, nhưng mãi vẫn chưa thấy trồng lại”, ông N.T - một người dân sống tại xã Tịnh Khê cho biết.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Võ Thành Trung cho biết: “Theo kế hoạch, đến tháng 5.2020, dự án sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng. Nhưng do những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hạng mục cây xanh, như cây cọ trơn gặp thời tiết khắc nghiệt ở vùng biển nên chết hàng loạt; dương liễu xuất hiện tình trạng chết cây khi ươm trồng các cây có đường kính gốc tối thiểu 10cm theo quy định của UBND tỉnh... Vì vậy, dự án buộc phải tiếp tục kéo dài tiến độ, chờ đơn vị thi công trồng bổ sung, thay thế những cây chết và đảm bảo cây phát triển tốt, mới có thể tiến hành nghiệm thu”.

Bài, ảnh: ĐÔNG YÊN