Nông dân Lý Sơn dè dặt xuống giống vụ hành mới vì khô hạn

(Baoquangngai.vn)- Giá hành ở Lý Sơn đang khá cao, khoảng 30-35 nghìn đồng/kg. Theo lẽ thường, các hộ nông dân nơi đây sẽ tranh thủ làm đất để xuống giống vụ mới. Tuy nhiên, hiện chỉ có 40ha được xuống giống vụ này, giảm đến 60% so với những vụ trước.

Ruộng hành ở Lý Sơn những ngày tháng 5 oi ả luôn rộn ràng. Hàng trăm hộ nông dân tranh thủ thu hoạch hành vụ đầu trong năm. Cũng có hộ sau khi thu hoạch và làm đất xong, đã tiếp tục xuống giống vụ mới. Tuy nhiên, có một điều lạ, diện tích trồng hành vụ này đã giảm đi rất nhiều so với vụ trước.

Vợ chồng ông Lê Văn Bé ở thôn Tây An Vĩnh mượn thêm 2 người nữa đang xuống 300kg hành giống trên diện tích 3 sào. Vụ trước, ông Bé trồng 7 sào hành và thu về hơn 50 triệu đồng. Thu nhập khá hơn nhiều so với năm trước, đáng lý ra, ông Bé sẽ tiếp tục xuống giống vụ mới. Tuy nhiên, vụ hành thứ 2 của năm, ông Bé chỉ dám trồng gần 35% diện tích so với vụ xuân hè.

Vụ hành thứ 2 trong năm chỉ có diện tích 40ha, giảm 60% so với vụ hành trước

“Hành trồng chỉ trong 45-50 ngày là thu rồi, nhưng trồng hành rất hao nước. Ngày nắng nóng tưới tầm 1-2 cữ. Nhưng thời tiết khô nắng như hiện nay thì hụt nước lắm, tôi không dám trồng nhiều đâu. Ba sào hành đang xuống giống giờ cũng không chắc là đủ nước tưới tiêu để hành lớn”- ông Bé bộc bạch.

Ông Lê Văn Hòa ở thôn Tây, An Vĩnh sau thu hoạch hơn 4 sào hành của vụ trước thì vụ này ông quyết định không trồng nữa. Vì theo ông, vụ này nếu nhà nào không có giếng, không đảm bảo nguồn nước ngọt thì sẽ không thể xuống giống. “Nông dân ở đảo trồng 4 vụ hành trong năm. Nhưng chỉ dám trồng hành trên diện tích rộng khi thời tiết thuận lợi. Chứ mùa khô thì họ bỏ hết, thiếu nước quá cây hành đâu sống nổi. Có trồng cũng bị lỗ thôi”- ông Hòa cho hay.

Chỉ những hộ có giếng nước và đảm bảo đủ nước tưới tiêu thì mới trồng vụ hành mới trong thời tiết khô hạn như hiện nay

Vụ hành đầu năm, Lý Sơn có hơn 70ha, đạt năng suất khá cao 145-160 tạ/ha. Thì vụ hành này, chỉ có khoảng 40ha được xuống giống. Diện tích trồng mới trong vụ hè thu này chủ yếu tập trung ở vùng có nguồn nước ngầm dồi dào và ở chân đồi, núi. Để đảm bảo vụ hành mới, tuy diện tích thu hẹp nhưng đạt sản lượng tốt như vụ trước, các hộ nông dân đã tìm mua giống hành ở Ninh Thuận, Sóc Trăng hay Indonesia…

Ông Võ Thôn có kinh nghiệm trồng hành hơn 40 năm cho biết, những năm trước, ông vẫn dùng giống truyền thống ở Lý Sơn để xuống giống thì không đạt. Nhưng khi trồng giống mới nhập về từ địa phương khác thì cây hành sinh trưởng tốt và cho củ to, đều và rất có giá. “Giống từ nơi khác về nhưng được trồng ở đảo nên chất lượng cao mà củ lại rất đẹp. Vụ này tôi tiếp tục xuống giống nhập ngoại, nhưng cũng phải giảm diện tích trồng hơn một nửa vì không đủ nước tưới”- ông Thôn bộc bạch.

Hành Lý sơn được chọn giống kĩ từ những nơi khác về nên cho củ to, đạt chất lượng và giữ nguyên hương vị đặc trưng của hành Lý Sơn

Năm 2020, huyện Lý Sơn dự kiến trồng khoảng 700ha trên 4 vụ. Tuy nhiên, đến nay, diện tích đang giảm sút hơn rất nhiều so với kế hoạch vì khô hạn. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân chuyển đổi cây trồng từ hành, tỏi sang những cây trồng cạn để đảm bảo thu nhập cho các hộ nông dân trong mùa nắng nóng.

Ông Đặng Tấn Thành- Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho hay: Thời tiết khắc nghiệt đã khiến mực nước ngầm ở Lý sơn liên tục giảm, gây khó khăn lớn cho việc trồng loại cây nông nghiệp chủ lực của huyện đảo là hành, tỏi. Trong hai năm liên tiếp, diện tích trồng hành đã giảm mạnh do thiếu nước. Chúng tôi đã khuyến cáo bà con chuyển sang trồng dưa hấu, đậu phộng hay cây bắp… để tiết kiệm nguồn nước hơn.

Sau tỏi, hành là cây trồng chủ lực của nông dân Lý Sơn. Mỗi năm, huyện đảo hàng chục ngàn tấn hành củ để xuất bán đi ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, nắng nóng đã khiến diện tích trồng hành ở Lý Sơn giảm dần theo từng năm.

