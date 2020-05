(Báo Quảng Ngãi)- Vài năm trở lại đây, cá đồng ngoài tự nhiên ngày càng khan hiếm, không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chính vì vậy, giá của mặt hàng này ngày càng tăng vọt, nhưng vẫn đắt hàng.

Hằng năm, sau khi kết thúc vụ lúa đông xuân, người dân khu vực nông thôn của huyện Mộ Đức, Sơn Tịnh... lại được bội thu các loại cá đồng như cá lóc, cá trê, cá chạch... Tuy nhiên, theo chia sẻ của anh Nguyễn Văn Tư, người chuyên đánh bắt cá đồng tại xã Đức Phong (Mộ Đức), thì vài năm trở lại đây, cá đồng khá khan hiếm. Phải đợi đến cuối vụ lúa, khi nước kênh mương cạn để đánh bắt, nhưng cũng chỉ có 1 vài ký cá rô phi, còn các loại cá bản địa như cá lóc, cá rô đồng, cá mại rất ít.

Nhiều loại cá, lươn đồng tự nhiên được các cửa hàng thực phẩm ưu tiên bày bán theo nhu cầu của người tiêu dùng.

Nguồn lợi thủy sản ngoài tự nhiên ngày càng ít dần, làm cho giá cá đồng ngày một tăng cao. Tại các chợ từ trung tâm huyện, thành phố đến các chợ dân sinh vùng nông thôn, mặt hàng cá đồng được bày bán với giá khá cao. Giá cá diếc tại chợ là 150 - 160 nghìn đồng/kg, cá leo 250 - 270 nghìn đồng/kg, tép đồng 200 nghìn đồng/kg, tôm đất 200 nghìn đồng/kg, cá chạch 200 - 220 nghìn đồng/kg, lươn đồng 250-350 nghìn đồng/kg...

Bà Nguyễn Thị Sáu, tiểu thương chợ Đồng Cát (Mộ Đức) cho biết: “Những năm trước, khi cá đồng còn nhiều, sau khi đánh bắt được chúng tôi thường bán cá đồng theo rổ, một rổ nửa ký gồm tép đồng và các loại cá đồng nhỏ có giá 20 - 30 nghìn đồng. Còn giờ, khi các loại cá đồng khan hiếm thì tép đồng được bán riêng với giá 200 nghìn đồng mỗi ký. Cá đồng nhỏ, vụn hồi trước chỉ có giá 40 - 50 nghìn đồng/kg, giờ cũng đã lên đến 100 nghìn đồng”.

Dù giá các loại cá đồng tự nhiên tăng cao, nhưng vẫn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. “Con tôi còn nhỏ, nên tôi luôn tìm mua đồ đồng như lươn, tôm đất về nấu cho con. Nếu như năm 2018, một ký lươn tại chợ tạm (TP.Quảng Ngãi) có giá tầm 220 nghìn đồng, thì đến 2019 đã lên 250 nghìn, rồi 270 - 280 nghìn đồng. Thậm chí, có lúc, lươn khan hiếm, tiểu thương không bán theo ký nữa, mà bán theo con; mỗi con lươn nhỏ chưa đến 1 lạng là 30 nghìn đồng, nhưng tôi đành phải mua. Còn tôm đất, mới đầu năm ngoái, giá còn bình ổn ở mức 170 nghìn đồng/kg, thì đến cuối năm, giá lên đến 250 nghìn đồng/kg. Hiện tại, dù giá đã giảm, nhưng vẫn còn ở mức 200 nghìn đồng/kg”, chị Trần Thị Xuyến, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi), chia sẻ.

Không chỉ “bấm bụng” mua cá đồng với giá cao, mà trước thực trạng cá đồng tự nhiên ngày càng khan hiếm, nhiều người tiêu dùng còn phải đăng ký, đặt hàng trước mới mua được hàng. “Mỗi lần muốn ăn cá leo, tôi phải đặt hàng chỗ người quen 1 - 2 tháng trời, vì cá leo tự nhiên bây giờ dường như đã cạn kiệt. Còn cá chạch, ngày xưa nhiều là thế, vậy mà bây giờ, muốn đặt 1 ký thì phải dặn trước 2 - 3 ngày, thì người bán mới thu gom đủ số lượng mình cần”, chị Trần Thị Định, ở thị trấn Mộ Đức, cho hay.

Cá đồng tự nhiên đang ngày càng trở nên khan hiếm do khu vực sống của cá đồng đang dần thu hẹp và chất lượng môi trường nước ngày càng ô nhiễm do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngày càng nhiều của con người. Bên cạnh đó, lượng cá đồng giảm nhiều còn do người dân đánh bắt bằng các hình thức tận diệt. Vì vậy, từ một mặt hàng có giá khá bình dân, giá cá đồng đang dần “lên ngôi”, trở thành loại thực phẩm đắt đỏ, nhưng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.

Bài, ảnh: ĐÔNG YÊN