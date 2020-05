Ba kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020

(Báo Quảng Ngãi)- Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2020 của tỉnh đạt 7,5- 8,5%; GRDP bình quân đạt 3.053 USD/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và giảm tỷ trọng nông, lâm, thủy sản. Tuy nhiên, do tác động của đại dịch Covid-19 nên các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra từ đầu năm rất khó đạt được.

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thị Mỹ Ái cho biết: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh chịu sự tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19, đặc biệt là giá dầu giảm mạnh... Trong đó, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư, thu ngân sách, các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu; một số doanh nghiệp (DN) buộc thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động, hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh. Dựa trên kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2020 và báo cáo đánh giá của các ngành, đơn vị liên quan, Sở KH&ĐT đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2020.

Theo đó, kịch bản số 1 là, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh 7,9%, đạt kế hoạch đề ra; GRDP bình quân 3.202 USD/người/năm. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6,27%; dự kiến sản lượng dầu đạt 6,05 triệu tấn, thép 3,5 triệu tấn, đúng như dự kiến từ đầu năm. Tuy nhiên, việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên là rất khó, bởi sự tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19 khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bị sụt giảm mạnh.

“Theo dự báo của các chuyên gia, báo cáo của các ngành, địa phương, với giả định ba kịch bản nêu trên, sử dụng kịch bản số 2 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và làm căn cứ để đánh giá giai đoạn 2016 - 2020 là khả thi và phù hợp với tình hình thực tế”. Giám đốc Sở KH&ĐT TRẦN THỊ MỸ ÁI

Kịch bản số 2 là, dịch Covid-19 được khống chế trong quý II/2020 (trên phạm vi toàn quốc); dự kiến sản lượng dầu đạt 5,85 triệu tấn, thép khoảng 3 triệu tấn; dịch vụ có tăng so với năm 2019 nhưng thấp (khoảng 5%); ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản bị ảnh hưởng nhẹ. Với kịch bản này, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2020 chỉ đạt 4,6%, không đạt kế hoạch đề ra; GRDP bình quân đạt 3.097 USD/người/năm (tăng cao so với kế hoạch là do có điều chỉnh lại dân số trung bình năm 2020 giảm xuống). Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân, giai đoạn 2016 - 2020, chỉ đạt 5,62%, không đạt kế hoạch (kế hoạch tăng bình quân 6 - 7%/năm).