Ứng dụng đèn led trong khai thác thủy sản: Nhiều lợi ích

(Báo Quảng Ngãi)- Tiết kiệm nhiên liệu, giảm tổn thất sau thu hoạch, tăng hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường... là những ưu việt của đèn led. Chính vì vậy, thời gian qua, một số chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh đã sử dụng đèn led, thay cho đèn bóng huỳnh quang, hoặc đèn siu (bóng điện cao áp) trong hoạt động khai thác thủy sản.

Thay vì lắp 40 bóng đèn siu, chiếc tàu vỏ composite công suất 850CV của ngư dân Dương Văn Rin, xã Bình Châu (Bình Sơn) chỉ sử dụng 21 bóng đèn led. So với đèn siu, chi phí lắp đèn led cao hơn 60% (trên 150 triệu đồng). Tuy nhiên, sau 3 năm sử dụng, ông Rin nhận thấy đèn led an toàn, độ bền cao, chống nước tốt và tiết kiệm đến 40 - 50% chi phí nhiên liệu so với đèn siu hay đèn huỳnh quang. Bởi nếu lượng đèn siu trên tàu nhiều sẽ kéo theo lượng điện năng tiêu hao lớn, vừa tăng phí tổn nhiên liệu, vừa gây ảnh hưởng đến môi trường.

Tàu khai thác hải sản sử dụng đèn led mang lại nhiều lợi ích hơn đèn huỳnh quang.

Còn ngư dân Nguyễn Gia Viên, xã An Vĩnh (Lý Sơn) khẳng định: “Sử dụng đèn led, ngư dân được rất nhiều lợi ích”. Sau gần 4 năm lắp đặt đèn led trên tàu hành nghề vây rút chì, ông Viên nhận thấy sản lượng khai thác hải sản trong mỗi chuyến biển luôn cao hơn từ 20 - 30%, lượng dầu cần sử dụng để chạy máy phát điện chiếu sáng giảm 70% so với sử dụng đèn huỳnh quang hay cao áp. “Đèn led có độ sáng trắng, độ chiếu sáng sâu, ánh sáng hữu dụng nhiều hơn, nên cá tập trung dày hơn”, ông Viên cho biết. Chính vì vậy, từ việc thử nghiệm lắp đặt xen kẽ giữa đèn led và đèn siu, đến nay ông Viên đã dùng 100% đèn led trên tàu.

Thông thường, các tàu cá khai thác thủy sản đều được ngư dân trang bị hệ thống đèn điện để dẫn dụ cá, mực. Đặc biệt, các nghề lưới vây ánh sáng, mành chụp sử dụng đèn khá nhiều, nên lượng điện tiêu hao khá lớn. Trung bình mỗi tàu sử dụng 20 - 400 bộ đèn điện, tùy theo ngành nghề. Chính vì số lượng bóng đèn nhiều, nên nhiều ngư dân chưa đầu tư lắp đặt đèn led, mà thường sử dụng đèn huỳnh quang, hoặc đèn siu, để giảm chi phí. Hiện nay, giá bộ đèn led bình thường từ 4 - 6 triệu đồng/bộ, loại cao cấp từ 10 - 20 triệu đồng/bộ. Bình quân mỗi tàu hành nghề vây rút chì lắp 30 bóng đèn led, chi phí từ 100 - 500 triệu đồng. Trong khi đó, đèn siu công suất 1.000 - 1.500W/bóng, giá chỉ từ 2 - 3 triệu đồng/bộ.

Để khuyến khích ngư dân sử dụng đèn led chuyên dụng trong khai thác hải sản, từ năm 2015, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng 85 bộ đèn led (2,5 triệu đồng/bộ) cho ngư dân huyện Lý Sơn. Tiếp đó, Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh cũng tiếp nhận 24 bộ đèn led (trị giá 150 triệu đồng) chiếu sáng chuyên dụng, do phía Hàn Quốc tặng, để hỗ trợ cho tàu cá khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.

Cùng với đó, các ngành chuyên môn cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền về những tính năng ưu việt của đèn led và khuyến khích ngư dân sử dụng. Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, mặc dù chi phí đèn led cao, nhưng hiện nay, có nhiều loại đèn led để ngư dân lựa chọn. Tùy theo điều kiện kinh tế, ngư dân có thể sử dụng đèn led giá 4 - 6 triệu đồng/bộ, hoặc lắp đặt xen kẽ đèn led với đèn siu, đèn huỳnh quang. Việc sử dụng đèn led và các trang thiết bị thân thiện với môi trường, về lâu dài, không chỉ đảm bảo an toàn sức khỏe cho ngư dân, mà còn tăng hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững.

Bài, ảnh: MỸ HOA