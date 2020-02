Nâng tầm cho thức uống truyền thống

Dám bước ra khỏi vùng an toàn Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xã hội học và đã đi làm tại một cơ quan nhà nước, nhưng vì đam mê kinh doanh và ấp ủ ước mong nâng tầm cho nước rau má, Ngô Thị Xuân Thu đã nộp đơn xin nghỉ việc để toàn tâm toàn ý theo đuổi ước mơ. "Lúc nói lý do xin nghỉ việc là để đi bán nước rau má, các chú, bác ở cơ quan cũ và gia đình, bạn bè ai cũng khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ. Vì mọi người không hiểu nổi vì sao một cô gái đã ngoài 30 tuổi, đang có một công việc ổn định lại muốn nghỉ ngang để đi bán nước rau má. Tuy nhiên, tôi đã kiên định bước ra khỏi “vùng an toàn”, để quyết tâm theo đuổi đến cùng đam mê của mình", Xuân Thu bộc bạch.