Thị trường trước, trong và sau Tết: Hàng hóa dồi dào, giá ổn định

(Báo Quảng Ngãi)- Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã đi qua với sự nhộn nhịp đúng nghĩa của ngày Tết, nhưng thị trường hàng hóa khá ổn định theo đúng dự báo của cơ quan chuyên môn. Đó là thị trường ổn định, sức mua và giá cả tăng, nhưng không đột biến.

Không tăng giá đột biến

Trước tết Nguyên đán Canh Tý, giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng hơn so với ngày thường, như các loại thực phẩm tươi sống (thịt gia súc, gia cầm, tôm, mực, cá biển...), bánh kẹo, thực phẩm chế biến công nghiệp, quần áo may sẵn, giày dép, hàng điện máy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính (thứ hai bên phải) kiểm tra tình hình hàng hóa dịp tết Canh Tý 2020.

Từ ngày 26 tháng Chạp đến tết Nguyên đán Canh Tý, thị trường nhộn nhịp, sức mua tăng mạnh, nhất là những ngày cận Tết. Tuy vậy, dịp Tết này, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, tăng giá đột biến, ngoại trừ giá một số dịch vụ ăn uống, cà phê tăng cao bất thường so với ngày thường, do các chủ quán lấy lý do "phụ thu" vì chi phí thuê nhân viên phục vụ trong những ngày Tết tăng cao.

Một số mặt hàng tăng giá trong dịp cận Tết như thịt heo bình quân 200.000 - 250.000 đồng/kg; cá thu 320.000 - 350.000 đồng/kg; thịt bò 260.000 - 280.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng bia, nước giải khát, chỉ tăng khoảng 5.000 - 10.000 đồng/thùng. Mặt hàng trái cây không tăng giá đột biến như những Tết trước, do lượng hàng nhập về các siêu thị, trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng bán lẻ khá dồi dào, đủ đáp ứng nhu cầu thị trường, nên không xảy ra khan hàng, sốt giá.

"Tết năm nay, hàng hóa dồi dào, giá bán khá ổn định, sức mua chỉ tăng mạnh trong 4 ngày cận Tết. Tình trạng mua bán, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng giảm đáng kể, nhất là bánh kẹo kém chất lượng của Trung Quốc giảm mạnh. So với các năm trước, tình hình thị trường tết Canh Tý 2020 đã an toàn, ổn định về mọi mặt". Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh VÕ MINH TÂM Hàng hóa đa dạng, dồi dào

Theo nhận định của Cục Quản lý thị trường tỉnh, thị trường Tết năm nay nhu cầu tăng nhưng không đột biến, trong khi hàng hóa khá dồi dào. Trong suốt những ngày Tết, hàng hóa ở các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại luôn đảm bảo phục vụ người tiêu dùng, với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá liên tục.

Tết năm nay, sự "nở rộ" của phương thức bán hàng online, giao hàng tận nhà... đã giảm tải lượng người mua sắm tại chợ, siêu thị. Các chuỗi hàng thực phẩm cao cấp, thực phẩm sạch cung ứng đặc sản, trái cây ngoại nhập được mở ra khá nhiều trong dịp Tết, góp phần cung ứng cho thị trường các mặt hàng cao cấp, chất lượng.

Việc dự trữ hàng hóa được các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tập trung mạnh từ trước Tết khá sớm, trong đó chú trọng về chất lượng, mẫu mã, xuất xứ, tạo nên một thị trường lành mạnh, hạn chế sự trà trộn của hàng kém chất lượng, hàng giả.

Bên cạnh hàng hóa trong nước, thị trường Tết năm nay lượng hàng hóa nhập ngoại, nhất là bánh kẹo, nước giải khát, rượu, bia, thực phẩm đóng gói được nhập về khá nhiều, tạo ra sự lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng, giảm hẳn mặt hàng nhập lậu kém chất lượng. Việc cung ứng hàng hóa không xảy ra tình trạng gián đoạn, đứt hàng, đầu cơ găm giá, gây bất ổn, kể cả những ngày cận Tết, tạo cho người dân an tâm mua sắm.

Liên tục trong khoảng thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết, Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra tình hình cung ứng hàng Tết, an toàn thực phẩm, chống hàng giả, hàng nhái, hàng lậu. Qua đó phát hiện 44 vụ vi phạm, xử phạt gần 300 triệu đồng.

Bài, ảnh: THANH NHỊ