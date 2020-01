NMLD Dung Quất hoạt động an toàn, ổn định 110% công suất

(Baoquangngai.vn)- Trong những ngày trước, torng và sau Tết Canh tý 2020, công tác đảm bảo an ninh, an toàn, vận hành, xuất bán sản phẩm của NMLD Dung Quất đã được tăng cường, củng cố, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh luôn diễn ra liên tục, thông suốt. NMLD Dung Quất đảm bảo vận hành ở 108 - 110% công suất.

Trong tháng 1.2020, BSR nhập khoảng 9 chuyến dầu thô (7 chuyến trong nước và 2 chuyến nước ngoài), tổng khối lượng khoảng 5,57 triệu thùng (tương đương 735.000 tấn). Trong đó, ngày 25/1 (mùng 1 Tết) sẽ nhập lô dầu ngoại WTI Midland (Mỹ).

Tháng 1.2020, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) dự kiến sản xuất 589.400 tấn sản phẩm các loại; trong đó xăng và dầu diesel là 469.400 tấn. Về phương án giao hàng cho khách hàng trong các ngày Tết, BSR vẫn thực hiện xuất bán sản phẩm bằng đường biển và đường bộ cho khách hàng theo đúng kế hoạch đề ra.

Cán bộ, kỹ sư BSR luôn đảm bảo vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định

Ông Cao Tuấn Sĩ - Phó Giám đốc NMLD Dung Quất phụ trách sản xuất cho biết: Dịp Tết, nhân sự vận hành bố trí làm việc 24/7. Bên cạnh đó, Ban Vận hành sản xuất phối hợp với các ban chuyên môn khác thường xuyên kiểm tra và xử lý các mối nguy về công nghệ, thiết bị để đảm bảo ở mức cao nhất về an toàn và vận hành liên tục của Nhà máy.

Trong quý I/2020, Ban Vận hành sản xuất sẽ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đảm bảo vận hành an toàn nhà máy, duy trì ở công suất cao nhất có thể (110%); Chuẩn bị cho công tác bảo dưỡng tổng thể lần 4, bao gồm vật tư phục vụ sản xuất; Hoàn thiện các quy trình dừng/khởi động, kế hoạch tiến độ bảo dưỡng sửa chữa; Triển khai đào tạo bảo dưỡng tổng thể, đào tạo an toàn…, ông Cao Tuấn Sĩ cho biết thêm.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hội thăm và chúc tết nhân sự vận hành tại Phòng Điều khiển trung tâm

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; BSR đã đưa ra những giải pháp đặc biệt trong mỗi dịp Tết đến xuân về như phối hợp các lực lượng vũ trang Công an, Cảnh sát PCCC, Bộ đội biên phòng để triển khai phương án đảm bảo an ninh an toàn cho dịp Tết.

Riêng Công ty PVS (đơn vị bảo vệ Nhà máy) đã xây dựng kế hoạch riêng đảm bảo an ninh NMLD Dung Quất trước trong và sau Tết nguyên đán. Ngoài ra, BSR tăng tần suất tuần tra bên trong Nhà máy từ 2 giờ/lần lên thành 1 giờ/lần. Kiểm tra đảm bảo 100% số lượt phương tiện ra vào khu vực sản xuất đảm bảo không có chất nổ. Kiểm soát an ninh chặt chẽ đối với con người, vật tư, máy móc thiết bị mang ra/vào Nhà máy.

Đồng thời, BSR cũng xây dựng, triển khai diễn tập các phương án sẵn sàng ứng phó cho các tình huống khẩn cấp liên quan đến an ninh an toàn trong dịp Tết. Hạn chế thực hiện các thay đổi (MOC), thay đổi các thông số vận hành, chuyển thiết bị nếu không thực sự cần thiết. Đảm bảo theo dõi chặt chẽ các vấn đề kỹ thuật (Technical Pending issues), các điểm tối quan trọng (Critical weak Points). Xây dựng các phương án khắc phục phù hợp, kịp thời; đảm bảo mọi hoạt động của NMLD Dung Quất an toàn, ổn định.

PV