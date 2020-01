Nhà máy may Vinatex Nghĩa Hành đi vào hoạt động

(Báo Quảng Ngãi)- Sau một thời gian thi công nhà xưởng, lắp đặt thiết bị, tuyển dụng công nhân, Nhà máy may Vinatex Nghĩa Hành đã đủ điều kiện đi vào hoạt động. Theo kế hoạch, ngày 15.1 tới, Nhà máy sẽ chính thức đưa vào vận hành các chuyền may, tạo ra những sản phẩm may mặc chất lượng xuất khẩu đi các nước trên thế giới.

Công ty CP Vinatex Nghĩa Hành được thành lập vào giữa năm 2018, có trụ sở tại Cụm công nghiệp Đồng Dinh, thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành). Ngay sau khi được thành lập, công ty đã tập trung đầu tư xây dựng Nhà máy may Vinatex Nghĩa Hành với công nghệ hiện đại, cảnh quan khang trang, môi trường làm việc trong lành, thân thiện. Công trình gồm: Nhà xưởng, nhà kho, văn phòng, nhà ăn và các công trình phụ trợ khác trên diện tích hơn 5ha, tổng vốn đầu tư hơn 150 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 2.000 lao động. Công suất thiết kế của dự án gồm 13 chuyền may, sản phẩm chính là áo jacket, quần kaki. Nhà máy đầu tư xây dựng theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 tạo việc làm cho 1.400 người; giai đoạn 2 tiếp tục mở rộng nhà xưởng, thu hút thêm 600 lao động.

"Hiện tại, Công ty CP Vinatex Nghĩa Hành đang tập trung tổ chức tuyển dụng lao động, trong đó ưu tiên cho lao động có tay nghề, lao động trẻ, có nguyện vọng gắn bó, làm việc lâu dài với nhà máy. Đối với lao động có tay nghề, sẽ được công ty bố trí làm việc phù hợp, thu nhập đảm bảo; đối với lao động trẻ, chưa có tay nghề, cần phải đào tạo ngắn hạn thì trong thời gian học nghề, công ty hỗ trợ sinh hoạt phí. Công ty cam kết tất cả lao động làm việc tại nhà máy sẽ được tạo môi trường làm việc tốt nhất, để người lao động cống hiến, phát triển". Giám đốc Công ty CP Vinatex Nghĩa Hành ĐẶNG TRỌNG TÂM Công ty CP Vinatex Nghĩa Hành trực thuộc Tổng Công ty CP Vinatex Đà Nẵng. Đây là doanh nghiệp có thương hiệu mạnh trong may mặc, đặc biệt là may xuất khẩu. Nhằm đáp ứng nhu cầu may mặc xuất khẩu đang ngày một gia tăng, Tổng Công ty đã quyết định đầu tư Nhà máy may Vinatex Nghĩa Hành, góp phần giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Hiện nay, Nhà máy may Vinatex Nghĩa Hành đã tuyển dụng được khoảng 350 lao động, trong đó có 70% lao động có tay nghề; 30% lao động trẻ sẽ đào tạo mới. Các chính sách lao động, tiền lương được Ban Giám đốc Công ty CP may Vinatex Nghĩa Hành tính toán hợp lý, trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho người lao động có thu nhập ổn định, môi trường làm việc tốt. Ngoài đảm bảo tiền lương và các chế độ khác, nhà máy còn thực hiện nhiều chính sách chăm lo khác đối với người lao động. Trong đó, thiết thực nhất là hỗ trợ ăn trưa miễn phí cho công nhân, đồng thời sau khi đi vào hoạt động ổn định, Nhà máy sẽ tổ chức xe đưa đón công nhân đi làm trên một số tuyến đường cố định.

