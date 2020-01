Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành xuyên Tết

(Báo Quảng Ngãi)- Trong dịp tết Canh Tý 2020, Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất thuộc Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vẫn duy trì hoạt động an toàn, ổn định ở công suất 108 - 110%. Để đảm bảo vận hành liên tục, thông suốt trong dịp Tết, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và người lao động của BSR phải gác niềm vui tết đoàn viên bên gia đình...

Phó Giám đốc NMLD Dung Quất (phụ trách sản xuất) Cao Tuấn Sĩ cho biết: Trong dịp tết Canh Tý, nhân sự vận hành được bố trí làm việc 24/7. Bên cạnh đó, Ban Vận hành sản xuất phối hợp với các ban chuyên môn khác thường xuyên kiểm tra và xử lý các mối nguy về công nghệ, thiết bị để đảm bảo việc vận hành liên tục, thông suốt, với công suất bình quân đạt 108 - 110%.

Ban lãnh đạo BSR thăm và chúc Tết chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Những ngày cận Tết, Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến cùng các Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo Công đoàn, Ban Giám đốc nhà máy đã trực tiếp đi kiểm tra công trường, thăm, tặng quà và chúc Tết người lao động đang trực tiếp vận hành sản xuất tại NMLD Dung Quất. Tổng Giám đốc Bùi Minh Tiến yêu cầu lãnh đạo, kỹ sư, công nhân các ban, phòng lập các phương án vận hành sản xuất, bố trí nhân sự trực Tết hợp lý; đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong dịp Tết và đề xuất các giải pháp kiểm soát các rủi ro, mối nguy... với quyết tâm vận hành NMLD Dung Quất tuyệt đối an toàn, ổn định và hiệu quả.

Bên cạnh đó, BSR còn phối hợp các lực lượng công an, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, bộ đội biên phòng triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết. Riêng Công ty PVS (đơn vị bảo vệ nhà máy) đã xây dựng kế hoạch riêng và triển khai công tác đảm bảo an ninh NMLD Dung Quất trước, trong và sau tết Nguyên đán. Ngoài ra, BSR tăng tần suất tuần tra bên trong nhà máy từ 2 giờ/lần lên 1 giờ/lần; kiểm soát an ninh chặt chẽ đối với con người, vật tư, máy móc thiết bị mang ra/vào nhà máy...

Phó Giám đốc NMLD Dung Quất Cao Tuấn Sĩ cho biết: Trong quý I/2020, Ban Vận hành sản xuất BSR sẽ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đảm bảo vận hành an toàn nhà máy, duy trì ở công suất cao nhất có thể (110%); chuẩn bị cho công tác bảo dưỡng tổng thể lần 4, bao gồm vật tư phục vụ sản xuất; hoàn thiện các quy trình dừng/khởi động, kế hoạch tiến độ bảo dưỡng sửa chữa; triển khai đào tạo bảo dưỡng tổng thể, đào tạo an toàn...

Trước tết Canh Tý, Công đoàn BSR đã tổ chức tết sum vầy với chủ đề: “Xuân nghĩa tình Dầu khí 2020”, nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm cho các gia đình BSR, đặc biệt là các hộ gia đình ăn Tết xa quê và đang sinh sống tại khu tập thể Vạn Tường. Đây cũng là dịp để lãnh đạo và Công đoàn BSR chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, động viên CBCNV trước khi về quê ăn Tết hoặc ở lại làm việc, trực tết nguyên đán. Tại buổi lễ, BSR đã trao 400 triệu đồng cho Công đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ người lao động dầu khí có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực miền Trung.

