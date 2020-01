Công ty BSR công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 với nhiều kết quả vượt trội

(Baoquangngai.vn)- Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2019 với nhiều kết quả rất khả quan.

Trong quý IV/2019, BSR vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định, liên tục và hiệu quả ở 107% công suất thiết kế; doanh thu thuần đạt hơn 28.889 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước hơn 2.775 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.507 tỷ đồng.

Đây là kết quả sản xuất kinh doanh khả quan trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới có nhiều biến động, tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của BSR. Trong quý 4 năm 2019, giá dầu thô (Dated Brent) tăng từ 59,72 USD/thùng bình quân tháng 10/2019 lên 67,02 USD/thùng bình quân tháng 12/2019 đã tạo nhiều thuận lợi cho BSR do lúc này tồn kho có giá thấp hơn giá thị trường.

Trong quý IV/2019, BSR vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, ở 107% công suất thiết kế

Quý 4 năm 2019, Công ty được hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền khoảng 34 tỷ đồng; khoảng cách giá dầu thô và giá các sản phẩm chính trong quý 4 năm 2019 tốt hơn cùng kỳ năm trước (khoảng cách giá Dated Brend giữa xăng A95 và dầu thô là 19,58 USD/thùng). Ngoài ra, BSR cũng đã thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí tối đa. Vì vậy quý 4 năm 2019, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.507 tỷ đồng trên BCTC hợp nhất, cao hơn 163,62% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2019, BSR ghi nhận doanh thu đạt hơn 102.823 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 9.723 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.756 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 33.936 tỷ đồng, tăng 2.559 tỷ đồng so với con số vốn chủ sở hữu cuối 2018 là 31.377 tỷ đồng. Nợ phải trả đạt hơn 19.511 tỷ đồng, giảm gần 2.000 tỷ đồng so cùng kỳ 2018. Tính hết năm 2019, tổng tài sản BSR đạt 53.448 tỷ đồng, tăng hơn so với cùng kỳ 2018.

Trong quý I/2020, phát huy những thành quả đạt được, BSR tiếp tục đảm bảo vận hành an toàn Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ở công suất tối ưu; phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý I và chuẩn bị sẵn sàng cho đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 NMLD Dung Quất (từ ngày 12.6.2020 đến 01.8.2020).

