Mở rộng nút giao thông ngã năm cũ: Khó khăn trong bố trí tái định cư

(Báo Quảng Ngãi)- Nút giao thông ngã năm cũ là nơi giao cắt của 4 tuyến đường: Nguyễn Công Phương, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh và Nguyễn Nghiêm. Lâu nay, vị trí này thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ, nhất là vào giờ cao điểm. Để giải quyết tình trạng này, TP.Quảng Ngãi đã phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng khu vực này, song vướng mắc hiện nay là thiếu quỹ đất phù hợp để thực hiện tái định cư (TĐC) cho người dân.

Ám ảnh kẹt xe, tai nạn giao thông

Một trong những nguyên nhân dẫn đến kẹt xe cục bộ tại nút giao thông ngã năm cũ là do khu vực này nằm giữa trung tâm TP.Quảng Ngãi, gần các công sở, trường học, nên vào giờ cao điểm có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất cao.

Bên cạnh đó, do tầm nhìn tại các vị trí giao cắt hạn chế, diện tích nút giao quá hẹp; đường Nguyễn Công Phương, Trần Hưng Đạo thì không có vỉa hè; ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông của nhiều người chưa còn hạn chế... nên dẫn đến thường xuyên kẹt xe và tại đây cũng đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông gây chết người.

Vào giờ cao điểm nút giao ngã năm cũ (TP.Quảng Ngãi) như một mê hồn trận về giao thông.

Để hạn chế tối đa tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực này, Công an TP.Quảng Ngãi đã gắn biển cấm phương tiện ô tô đi vào các tuyến đường như Nguyễn Nghiêm, Phan Chu Trinh vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, nhiều tài xế xe ô tô vẫn không chấp hành, dẫn đến có hôm kẹt xe ngay trước Trường THCS Nguyễn Nghiêm kéo dài đến ngã năm cũ, do xe ô tô đi vào đường cấm lúc học sinh tan lớp.

Vốn có, nhưng chờ đất tái định cư

Trước những bất cập nêu trên, năm 2017, TP.Quảng Ngãi đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng nút giao thông ngã năm cũ, với tổng vốn đầu tư khoảng 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, quyết định trên đến nay vẫn ở trên giấy. Theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) TP.Quảng Ngãi, để thực hiện dự án thì phải tiến hành đền bù và di dời, TĐC cho ít nhất 15 trường hợp. Tuy nhiên, quỹ đất TĐC phù hợp với những hộ dân nơi này thì TP.Quảng Ngãi không có, bố trí ở những nơi không phù hợp thì người dân không chịu.

Trước đây, Phòng QLĐT đã tham mưu UBND TP.Quảng Ngãi hai vị trí đảm bảo quỹ đất để TĐC cho người dân là 10 lô đất thuộc sở hữu nhà nước ở đường Phạm Văn Đồng và khu đất nông nghiệp tại đường Lê Đại Hành. Tuy nhiên, các lô đất ở đường Phạm Văn Đồng đã được TP.Quảng Ngãi bố trí TĐC cho người dân thuộc diện di dời ở các dự án quan trọng khác. Còn khu đất nông nghiệp tại đường Lê Đại Hành thì chưa thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất được, vì gặp vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Trưởng Phòng QLĐT TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Nguyên cho biết: Vốn đầu tư công trình đã được thành phố bố trí sẵn, nhưng vấn đề hiện nay là vị trí đất dự kiến TĐC đang gặp vướng mắc. Nếu không sớm mở rộng nút giao ngã năm cũ, thì vài năm tới tình hình trật tự an toàn giao thông ở khu vực này sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp hơn. Trường hợp khu đất tại đường Lê Đại Hành không thu hồi được để bố trí TĐC cho người dân, thì thành phố sẽ kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương bố trí ở vị trí khác.

Bài, ảnh: LÊ ĐỨC