Giá giống, phân bón biến động mạnh

(Báo Quảng Ngãi)- Thời điểm này, nông dân các địa phương trong tỉnh bắt đầu vào vụ sản xuất đông xuân 2019 - 2020, nên nhu cầu tiêu thụ giống và vật tư nông nghiệp (VTNN) tăng, giá bán vì thế cũng biến động mạnh...

“Đồng ruộng dày đặc cỏ dại, lúa chét và các loại dịch hại. Vì vậy, tôi phải phun thuốc diệt cỏ nhiều lần, tốn nhiều công và chi phí vệ sinh đồng ruộng”, ông Nguyễn Hữu Nhơn, xã Đức Nhuận (Mộ Đức) cho biết. Hơn nữa, vì không có lũ, đồng ruộng cũng không được bồi lắng phù sa, nên nông dân cũng phải tăng cường phân bón lót, để cải thiện độ phì nhiêu cho đất. Chính vì vậy, nhu cầu tiêu thụ các loại phân bón và VTNN tăng mạnh.

Nông dân chuẩn bị phân bón để gieo sạ vụ đông xuân 2019 - 2020.

Tuy nhiên, vụ đông xuân năm nay, giá các loại phân bón và VTNN đều giảm mạnh. Cụ thể, giá bán Urê Phú Mỹ 350 nghìn đồng/bao 50kg, giảm hơn 1 triệu đồng/bao; Kali 360 nghìn đồng/bao 50kg, giảm 100 nghìn đồng/bao; NPK Bình Điền 540 nghìn đồng/bao 50kg, giảm 100 đồng/bao; phân lân Ninh Bình 152 nghìn đồng/bao 50kg, giảm 20 nghìn đồng/bao... Nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp (DN) trong nước đã chủ động sản xuất các loại phân bón, nên nguồn cung dồi dào, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Đại lý của Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông lâm nghiệp Quảng Ngãi hiện đã chuẩn bị một lượng phân bón, VTNN để phục vụ nhu cầu nông dân. Đồng thời, tích cực tư vấn, hỗ trợ nông dân lựa chọn, mua loại phân bón và VTNN đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp; cũng như áp dụng các chương trình hỗ trợ “mua trước trả sau” cho nông dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, dù giá phân bón và VTNN do DN niêm yết giảm mạnh, nhưng nông dân vẫn phải mua sản phẩm với giá cao. Tại nhiều cửa hàng bán lẻ, giá phân bón và VTNN chênh lệch từ 100 - 150 nghìn đồng/bao. Như Urê Phú Mỹ, giá DN niêm yết 350 nghìn đồng/bao 50kg, nhưng tại các cửa hàng bán lẻ có giá 450 - 500 nghìn đồng/bao. Lý do các chủ cửa hàng này đưa ra là do chi phí vận chuyển tăng, lại bán trả góp cho nông dân nên bị... chôn vốn!

Trong khi giá phân bón và VTNN giảm, thì giá giống lại tăng nhẹ so với vụ đông xuân 2018 - 2019. Riêng một số giống, như Thiên Ưu 8 tăng mạnh, hiện có giá 25 - 26 nghìn đồng/kg, tăng 4 - 5 nghìn đồng/kg... Còn giá bán các loại giống phổ thông như: Bắc Thịnh, ĐH815-6... thì bình ổn, hiện dao động từ 20 - 25 nghìn đồng/kg...

Theo Sở NN&PTNT, vụ sản xuất đông xuân 2019 - 2020, toàn tỉnh gieo sạ 38 nghìn hécta lúa và hàng nghìn hécta rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày. Thời gian xuống giống lúa bắt đầu từ ngày 25.12.2019 và kết thúc trước ngày 5.1.2020. Chính vì vậy, nhu cầu giống, phân bón và VTNN là khá lớn, lại tập trung trong một thời điểm, nên các cửa hàng bán lẻ thường tự ý tăng giá so với giá niêm yết của DN.

Để bình ổn giá cả và đảm bảo chất lượng các loại giống, phân bón và VTNN trên thị trường, Sở NN&PTNT đã yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Sở và ngành nông nghiệp các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

Tuy nhiên, việc thanh kiểm tra cũng chỉ chấn chỉnh và xử lý sai phạm tại những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các đại lý, cửa hàng cung ứng sản phẩm phân bón, VTNN lớn. Còn với những cửa hàng bán lẻ tại các địa phương, nhất là khu vực nông thôn và miền núi, thì vẫn trông chờ vào “cái tâm” của người bán!

Bài, ảnh: THANH PHONG