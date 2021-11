Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Tặng Quảng Ngãi 2 xe cứu thương

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 3/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 2 xe cứu thương trị giá trên 2 tỷ đồng, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng cho Quảng Ngãi. Dự lễ tiếp nhận có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên.

Tiếp nhận 2 xe cứu thương từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tại lễ tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành, chia sẻ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với công tác an sinh xã hội tại Quảng Ngãi, đặc biệt là trong phòng, chống dịch Covid-19. Với sự góp sức của Tập đoàn, Quảng Ngãi có thêm nguồn lực để đẩy lùi dịch Covid-19, mang lại sự an toàn, bình yên cho người dân.