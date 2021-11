Công trình nước sạch tiền tỷ dừng hoạt động

(Baoquangngai.vn)- Sử dụng nguồn nước chưa đảm bảo chất lượng để sinh hoạt hằng ngày khiến nhiều người dân ở thôn Tăng Long, xã Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi) lo lắng. Trong khi đó, hai công trình cung cấp nước sạch được xây dựng tại đây với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng thì ngừng hoạt động khoảng 2 năm nay.

TIN LIÊN QUAN Công trình nước sạch ở Lý Sơn chưa phát huy được hiệu quả

Công trình nước sạch nông thôn: Cần chuyển từ phục vụ sang dịch vụ

Công trình nước sinh hoạt: Hữu sinh vô dưỡng

Nâng cấp nhiều công trình nước xuống cấp

Công trình cấp nước sạch nằm ở khu tái định cư Đồng Bến Sứ, thôn Tăng Long, xã Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi) được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2015. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 11 tỷ đồng từ nguồn vốn của Dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, nhằm cung cấp nước sạch cho khoảng 300 hộ dân thuộc 4 khu tái định cư Cây Sến, Đồng Bến Sứ, Ruộng Ngõ và Gò Dện.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 9/2020 đến nay, công trình dừng hoạt động và bỏ hoang, khiến nhiều hạng mục của công trình xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống đường ống hoen gỉ, bể nước mọc rêu, máy móc hư hỏng, nhà điều hành, nhà bảo vệ bong tróc. Trong khi hàng chục hộ dân ở khu vực này phải dùng nguồn nước ngầm bị ô nhiễm để sinh hoạt, nên có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Công trình nước sạch hơn 11 tỷ đồng ở khu tái định cư Đồng Bến Sứ.

Ông Đoàn Minh Đình (60 tuổi), có nhà ở khu tái định cư Đồng Bến Sứ, thôn Tăng Long, xã Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi) cho biết, nơi mà gia đình đang ở trước đây là khu nghĩa địa nên ông rất lo về nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Tuy vậy, các hộ gia đình như ông vẫn phải dùng nước giếng cho mọi sinh hoạt, vì hiện không còn cách nào khác. Nguyên nhân là công trình cung cấp nước cho người dân khu vực này đã ngừng hoạt động từ lâu.

"Hồi đó, nghe xây dựng công trình nước sạch, người dân ở đây vui lắm! Thế nhưng, sau khi đưa vào sử dụng, mỗi khối nước có giá 5.500 đồng, nhưng chất lượng nước thì không đảm bảo. Đến nay thì công trình không có nước luôn", ông Đình cho biết.

Công trình ngừng hoạt động 2 năm nay.

Ông Đoàn Minh Đình phải đóng giếng và mua máy lọc nước về dùng nhưng vẫn không yên tâm về chất lượng nguồn nước, bởi theo ông vùng này trước kia là khu vực nghĩa địa.

Không chỉ ông Đình, mà rất nhiều hộ dân ở xã Tịnh Long cũng bức xúc vì công trình nước sạch được đầu tư quy mô tiền tỷ nhưng lại bỏ hoang, trong khi người dân không có nguồn nước đãm bảo để phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày.

Đồng hồ, đường ống đấu nối với công trình cấp nước sạch của ông Ngô Mông Đạt đã ngừng hoạt động từ lâu.

Ông Ngô Mộng Đạt (67 tuổi), ở khu tái định cư Đồng Bến Sư, chia sẻ, ở đây nguồn nước giếng không đảm bảo chất lượng, nhưng nhiều năm nay người dân vẫn phải dùng. "Hiện tại, gia đình phải đóng giếng rồi mua máy lọc nước về dùng. Tuy nhiên, khu vực này trước kia là nghĩa địa nên người dân rất lo nguồn nước không đảm bảo, về lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe", ông Đạt nói.

Ngoài công trình cấp nước sạch ở khu tái định cư Đồng Bến Sứ còn có một công trình cấp nước sạch khác phục vụ cho người dân tái định cư Cây Sến, với mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng cũng không hoạt động từ nhiều năm nay. Như vậy, tổng hai công trình này có kinh phí đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Công trình cấp nước sạch ở thôn Tăng Long, xã Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi) bị bỏ hoang nhiều năm nay.

"Trong hai năm (2011 và 20130, thôn Tăng Long được nhà nước đầu tư xây dựng 2 công trình nước sạch để cung cấp nước cho người dân tại 5 khu tái định cư gồm: 1 khu tái định cư di dời dân vùng sạt lở và 4 khu tái định cư di dời dân vùng bị ảnh hưởng của Dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh. Công suất thiết kế của 2 công trình này là 550 mét khối/ngày đêm, nhằm cung cấp nước sạch cho khoảng 350 hộ dân. Vốn đầu tư gần 15 tỉ đồng. Tuy nhiên, từ tháng 9/2020 đến nay cả hai công trình này đều ngừng hoạt động". Chủ tịch UBND xã Tịnh Long NGUYỄN ANH TUẤN

Sở dĩ, địa phương phải ngừng hoạt động 2 công trình này là do năm 2013 khu tái định cư Đồng Bến Sứ đã hoàn thành, hộ dân vào làm nhà, đóng giếng, trong khi công trình cấp nước sinh hoạt ở khu tái định cư do Dự án đường Dung Quất - Sa Huỳnh xây dựng được đưa vào sử dụng năm 2015. Còn trạm nước phục vụ dân di dời sạt lở xóm Lân ở khu tái định cư Cây Sến được đầu tư xây dựng vào năm 2011, trong khi dân đã di dời vào ở từ năm 2003, nên đã đóng giếng để lấy nước sinh hoạt. Do đó, nhu cầu sử dụng nước của người dân đối với 2 công trình này chỉ còn khoảng 57 hộ.

"Khi công trình hoàn thành, đưa vào vận hành sử dụng, hệ thống đường ống có chất bẩn và chất hữu cơ, UBND xã có kiến nghị chủ đầu tư xả đường ống, mặc dù đã làm sạch nhưng người dân cũng không dám sử dụng lại", ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Bên trong công trình trạm cấp nước sạch hơn 3 tỷ đồng ở khu tái định cư Cây Sến, xã Tịnh Long.

"Hai công trình nước sạch ở xã Tịnh Long bỏ không, gây lãng phí rất lớn. Đây là các công trình được tỉnh đầu tư để phục vụ người dân vùng tái định cư. Tuy nhiên, khu vực này người dân tự khoan giếng sử dụng, ít có nhu cầu sử dụng nước từ công trình nên công trình nước sạch không phát huy hiệu quả, dẫn đến không đủ kinh phí vận hành, sửa chữa. Thành phố đã kiến nghị lên sở, ngành chức năng của tỉnh để có hướng xử lý phù hợp” Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi NGUYỄN LÂM.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, công trình sau khi hoàn thành ban giao UBND xã quản lý, nhưng xã không có chuyên môn, không có nguồn thu để duy tu, bảo dưỡng hàng năm. Trong khi, lượng nước thất thoát quá lớn suốt thời gian dài nhưng không khắc phục được, dẫn đến thua lỗ. Trong 3 năm qua, địa phương phải bù lỗ hơn 17 triệu đồng. Từ cuối năm 2019 đến nay, công trình đã ngừng hoạt động.

Theo ông Tuấn, khu vực xã Tịnh Long hầu hết có nguồn nước ngầm bị ô nhiễm. Qua đánh giá mức độ ô nhiễm, đơn vị chủ đầu tư đã lựa chọn địa điểm xây dựng công trình cấp nước có mức độ ô nhiễm ít nhất và xây dựng công trình lọc lắng đảm bảo an toàn, nhưng công trình không sử dụng, bỏ phí nhiều năm là điều rất đáng tiếc. Địa phương không đủ khả năng tiếp tục vận hành nên đã kiến nghị UBND thành phố xin chuyển giao 2 công trình nước sạch cho Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT tỉnh quản lý, vận hành nhưng vẫn chưa được đồng ý.

Bài, ảnh: THỦY TIÊN