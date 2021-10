Sớm ổn định đời sống người dân

(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với việc khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả, dọn vệ sinh môi trường, nhà cửa, ổn định cuộc sống người dân vùng ngập lụt, chính quyền các địa phương cũng đánh giá, rút kinh nghiệm trong ứng phó với đợt lụt vừa qua...

Vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống

Đến sáng 25/10, nhiều khu vực bị ngập sâu trong vài ngày qua ở huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa nước lụt đã bắt đầu rút, để lại lớp bùn non dày đặc cùng nhiều rác thải từ thượng nguồn trôi về. Người dân tập trung vệ sinh nhà cửa, chính quyền địa phương cũng huy động các lực lượng dọn dẹp đường sá, trường học và các công trình công cộng.

Giáo viên Trường Mầm non Hành Dũng (Nghĩa Hành) dọn vệ sinh trường lớp sau khi lũ rút. Ảnh: M.HOA

Khu vực Trường Mầm non xã Hành Dũng và chợ Phiên, ở xã Hành Dũng (Nghĩa Hành), bị nước ngập sâu gần 1,5m nên bùn non khá dày, rác thải phủ kín. Vì vậy, từ sáng sớm 25/10, địa phương huy động giáo viên, dân quân, đoàn viên, thanh niên tập trung dọn vệ sinh, bùn đất; thu gom xử lý các loại rác thải, xác gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi trên bờ và dưới sông Phước Giang. “Chính quyền địa phương cũng khẩn trương tổ chức phun thuốc khử trùng môi trường, khử khuẩn các giếng nước bị ngập... để phòng, chống dịch bệnh sau lụt. Đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện khắc phục, gia cố tạm thời một số điểm đường bị sạt lở nặng, bảo đảm cho người dân đi lại an toàn”, Chủ tịch UBND xã Hành Dũng Trần Văn Thiện cho biết.