Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng

Mời nghe đọc bản tin:

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực Trung Bộ di chuyển chậm về phía Tây và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay (17/10) đến ngày 18/10, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 200 mm (Đặc biệt chú ý khu vực vùng núi). Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.