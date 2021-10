Nước sông Trà Câu vượt mức báo động 3, nhiều nhà dân bị ngập sâu

(Baoquangngai.vn)- Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ trên sông Trà Câu đã vượt mức báo động 3. Hiện, hàng trăm nhà dân trên địa bàn TX.Đức Phổ nằm dọc dòng sông này đang bị ngập sâu trong nước lũ.

TIN LIÊN QUAN Lực lượng công an tham gia phòng, chống lũ

Phát hiện thi thể người bị đuối nước tại suối Nước Tem

Nhiều người "mắc kẹt" ở TP.Quảng Ngãi

Từ chiều 22 đến tối 23/10, các khu vực trong tỉnh có mưa to đến rất to đã khiến lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh lên nhanh, đặc biệt tại TX.Đức Phổ, nước sông Trà Câu đã vượt mức báo động 3 khiến nhiều nhà dân ở phường Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Minh bị ngập cục bộ.

Theo Chủ tịch UBND phường Phổ Văn Nguyễn Chí Linh, đến chiều 23/10, toàn phường có hơn 60 ngôi nhà bị ngập nước, chủ yếu là các hộ dân ở KDC xóm 5, 6, TDP Đông Quang nằm dọc sông Trà Câu. Trong đó, có một số ngôi nhà bị ngập khoảng 0,5-1m.

Nước sông Trà Câu đã vượt mức báo động 3 khiến nhiều nhà dân vùng hạ lưu sông bị ngập cục bộ

UBND phường đã huy động lực lượng dân quân cơ động xung kích giúp bà con nhân dân kê cao tài sản; vận chuyển gia súc, gia cầm đến nơi an toàn; đặt biệt tuyên truyền, cảnh báo nguy hiểm với người dân ở những đoạn đường nước chảy xiết.

Đến tối 23/10, địa phương đã chủ động di dời 13 hộ dân, với 30 nhân khẩu nằm dọc sông Trà Câu đề phòng nước lũ dâng cao trong đêm. Lực lượng dân quân túc trực 24/24 tại trụ sở UBND phường để kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra. Sẵn sàng thực hiện phương án di dời những hộ dân ở những vùng trũng thấp trên địa bàn nếu mực nước tiếp tục dâng cao.

Nước ngập vào nhà nhiều hộ dân vùng hạ lưu sông Trà Câu

Nhà bị ngập gần 1m trong nước, ông Nguyễn Ngọc Ân sang nhà hàng xóm ở nhờ

Tại phường Phổ Ninh, mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về sông Trà Câu cũng làm ngập sâu một số khu vực, đặc biệt là tổ dân phố An Trường đã làm hơn 20 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng dân quân giúp người dân chủ động kê cao đồ đạc, cảnh báo người dân không qua lại trên các khu vực ngập nước, tránh những thiệt hại không đáng tiếc xảy ra.

Ông Nguyễn Ngọc Ân, một người dân ở tổ dân phố Đông Quang cho biết, do đây là vùng hạ lưu bên sông Trà Câu nên hằng năm, cứ đến mùa mưa lũ, chính quyền địa phương và bà con nhân dân đều chủ động trong công tác phòng, chống lụt bão. Từ sáng nay tôi đã chủ động kê cao đồ đạc, hiện, gia đình tôi phải sang ở nhờ các nhà kiên cố lân cận đề phòng khi nước lũ lên nhanh trong đêm.

Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu trong nước

Ông Cao Viết Hạnh, một người dân ở tổ dân phố An Trường chia sẻ, mưa lớn kéo dài từ đêm 22 đến tối 23/10, nước sông lên cao khiến nhà của ông ngập gần qua đầu gối. Tuy nhiên, với lượng mưa như hiện tại mà kéo dài đến tối, tôi lo sợ nước ngập sâu hơn”.

Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Vũ Minh Tâm cho biết, mực nước sông Trà Câu đang dâng cao, đến chiều 23/10 nước sông Trà Câu đã trên mức báo động 3 là 0.52m. Nếu lượng mưa lớn kéo dài, cộng với nước thượng nguồn đổ về thì trong đêm 23/10 nhiều khu dân cư ở các khu vực hạ lưu sông Trà Câu sẽ ngập nặng. Trong đêm 23/10, nước sông Trà Câu vượt mức báo động 3 khoảng 0.49m thì TX.Đức Phổ sẽ di dời khoảng 1.000 hộ dân nằm ở khu vực hạ lưu sông Trà Câu và khu vực vùng trũng thấp đến nơi ở tạm để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ kiểm tra, nhắc nhở người dân kê cao đồ đạc; sẵn sàng di dời nếu nước lũ tiếp tục dâng cao

Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ kiểm tra mực nước tại sông Trà Câu trong đêm

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thị xã Đức Phổ cũng đã có chỉ đạo khẩn, phối hợp cùng các địa phương triển khai di dời hơn 50 hộ dân, với trên 150 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm ở các phường Phổ Văn, Phổ Ninh đến khu vực an toàn. Hiện, lực lượng công an, dân quân, các lực lượng trong Ban chỉ huy PCTT& TKCN thị xã Đức Phổ và các xã, phường đã ứng trực tại các cơ quan, trụ sở theo dõi con nước. Qua đó, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện ca nô để di dời bà con nhân dân ra khỏi vùng chịu ảnh hưởng để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân”, ông Vũ Minh Tâm chia sẻ.

Thực hiện: T.TIÊN-T.NHÀN