(Báo Quảng Ngãi)- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và mưa bão, việc vào đất liền sinh con gặp nhiều khó khăn, nên hành trình “vượt cạn” của thai phụ ở huyện Lý Sơn luôn đối mặt với hiểm nguy. Thời điểm này, y, bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn phải căng mình để giúp nhiều thai phụ “vượt cạn”.

Vượt khó giúp sản phụ

Chị Phan Thị Thanh, ở thôn Tây An Vĩnh (Lý Sơn) cho biết, lúc đầu tôi dự tính sẽ vào đất liền sinh con, nhưng điều kiện đi lại khó khăn, lại lo ngại lây lan dịch bệnh, mưa bão nên tôi đã quyết định sinh con tại Trung tâm Y tế Quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn. “Khi nhập viện, tôi rất lo lắng và căng thẳng, nhưng khi mẹ tròn con vuông, gia đình ai cũng mừng”, chị Thanh bày tỏ.

Chị Phan Thị Thanh, ở thôn Tây An Vĩnh (Lý Sơn) chăm sóc con tại Trung tâm Y tế Quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn.

Còn chị Lê Thị Lệ (28 tuổi), ở thôn Tây An Vĩnh đang ở tháng cuối của thai kỳ. Mang thai đứa con thứ 3, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, chị Lệ quyết định sinh con ở quê nhà. Gần đến ngày sinh cũng là lúc cơn bão số 5 áp sát vào đất liền. Lúc 23 giờ đêm 11/9, mưa to gió lớn, chị Lệ có dấu hiệu chuyển dạ và được đưa vào Trung tâm Y tế Quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn. Đến 2 giờ sáng 12/9, chị vỡ ối. Chừng 7 giờ sáng 12/9, qua siêu âm, bác sĩ thấy nước ối đã khô kiệt mà vẫn chưa sinh được. “Sợ nguy hiểm đến tính mạng hai mẹ con, nên dù thời tiết còn rất xấu, chúng tôi vẫn phải làm thủ tục chuyển viện rồi báo cáo lên ngành chức năng để họ giúp đưa sản phụ vào đất liền; đồng thời cử y tá Nguyễn Thị Thủy đi cùng, hỗ trợ thai phụ”, bác sĩ Phạm Đình Xuân - Phó trưởng khoa Ngoại sản (Trung tâm Y tế Quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn), cho biết.