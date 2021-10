Nỗ lực kiểm soát, hỗ trợ người dân về quê

(Báo Quảng Ngãi)- Từ ngày 30/9 đến nay, có hàng nghìn người dân Quảng Ngãi từ các tỉnh, thành phố phía nam trở về địa phương và người dân đi qua địa bàn Quảng Ngãi để về các tỉnh, thành phố phía bắc. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê (TX.Đức Phổ) và Ba Tiêu (Ba Tơ) tiến hành phân luồng, kiểm soát y tế và giao các địa phương tổ chức tiếp nhận, thực hiện cách ly theo quy định.

Thiếu tá Dương Hiển Công Lực - Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đức Phổ (Công an tỉnh) cho biết, từ ngày 30/9 đến chiều 5/10, có 875 người và 212 phương tiện xe máy, ôtô từ vùng dịch trở về tỉnh qua chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê. Lực lượng tại chốt đã hướng dẫn cách ly tập trung 433 trường hợp, cách ly tại nhà 290 trường hợp và yêu cầu theo dõi sức khỏe tại nhà 152 trường hợp.

Sáng 5/10, tại chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê, số lượng người dân từ các tỉnh, thành phố phía nam trở về địa phương cũng như đi ngang qua địa bàn tỉnh tăng cao. Để đảm bảo an toàn giao thông, cũng như ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập, lực lượng làm nhiệm vụ tại đây vừa phân luồng giao thông, vừa nỗ lực hướng dẫn người dân khai báo y tế, lấy mẫu test nhanh kháng nguyên... “Cùng với kiểm tra thông tin, chúng tôi cũng phổ biến quy định phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó sẽ phân loại người dân về từ vùng dịch, để hướng dẫn thực hiện phương án cách ly phù hợp”, Đại úy Trần Minh Hà, Trạm CSGT Đức Phổ cho biết.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng quà hỗ trợ người dân trở về từ vùng dịch khi qua chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê (TX.Đức Phổ). Theo đó, những trường hợp tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, trong đó mũi 2 đã qua 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, đảm bảo yêu cầu về nơi ở thì cách ly tại nhà 14 ngày. Trường hợp chưa được tiêm vắc xin đầy đủ, hoặc đã tiêm đủ 2 mũi, nhưng không đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà, thì phải cách ly tập trung (CLTT) 14 ngày. Với những trường hợp CLTT, lực lượng chức năng tại chốt Bình Đê sẽ liên hệ chính quyền các địa phương tổ chức tiếp nhận và đưa đi CLTT theo quy định.

Bên cạnh thực hiện công tác tiếp nhận người địa phương trở về an toàn, lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu như đồ ăn, nước uống... cho hàng nghìn người dân đi qua địa bàn tỉnh để về các tỉnh, thành phố phía bắc. Trong đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai Chương trình “Tiếp sức người dân trở về quê”, với 3.000 suất quà gồm bánh, nước uống, nhằm hỗ trợ người dân. Cũng trong sáng 5/10, lực lượng CSGT (Công an tỉnh) thực hiện nhiệm vụ dẫn đường, hỗ trợ người dân di chuyển thuận lợi qua địa bàn tỉnh.

“Tôi rất cảm kích trước sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ công an tại chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê. Không chỉ kiểm tra thủ tục y tế nhanh gọn, mà còn tặng gia đình tôi một suất quà kèm lời chúc “cả nhà thượng lộ bình an nhé”. Xin cảm ơn tấm lòng của các cán bộ, chiến sĩ”, chị Trần Thị Thu Trang, ở tỉnh Nghệ An, bộc bạch.

Dự kiến lượng người từ các tỉnh, thành phố phía nam trở về địa phương sẽ tiếp tục tăng trong những ngày đến, nên ngày 4/10, UBND tỉnh đã chỉ đạo 11 huyện, thị xã khẩn trương kích hoạt một số khu CLTT và nỗ lực chuẩn bị cơ sở vật chất để tiếp nhận, tạo điều kiện cho người dân được CLTT theo quy định. Tuy nhiên, chính quyền các địa phương cho biết, công tác chuẩn bị khu CLTT gặp nhiều khó khăn, nhất là việc không được phép sử dụng trường học để làm khu CLTT.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) dẫn đường, hỗ trợ người dân các tỉnh, thành phố phía bắc di chuyển khi qua địa bàn Quảng Ngãi. Theo Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh, không thể không trưng dụng trường học làm khu CLTT, nhưng huyện sẽ rà soát, lựa chọn địa điểm đảm bảo tốt nhất các điều kiện phục vụ người dân CLTT.

Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân thì cho biết, huyện dự kiến sẽ tiếp tục trưng dụng Trường THCS Nam Đàn và Trường Tiểu học Đức Thạnh cơ sở 2 làm khu CLTT, với năng lực tiếp nhận 150 người. Đây là hai điểm trường đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ CLTT, nhưng không ảnh hưởng đến công tác dạy và học.

Để giảm tải người dân cách ly tại các cơ sở CLTT, tỉnh chủ động thực hiện một số quy định theo hướng dẫn của Bộ y tế. Nhưng thực tế, không có nhiều người đáp ứng các quy định để được cách ly tại nhà, phần lớn là do “quên” xin giấy xác nhận của chính quyền địa phương trước khi trở về, cộng với nơi ở không đảm bảo các điều kiện để cách ly, nên phải CLTT. Trong khi đó, người dân tự phát trở về địa phương ngày càng nhiều, thậm chí một số trường hợp đi về thông qua đường mòn, lối mở... nên tạo áp lực lớn trong việc kiểm soát dịch Covid-19. Vì vậy, cùng với việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nhân lực cũng như xây dựng phương án tổ chức cách ly, tỉnh đề nghị người dân Quảng Ngãi ở các tỉnh, thành phố phía nam chia sẻ và không ồ ạt trở về, nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, một số địa phương yêu cầu người dân phải tạm ứng tiền xét nghiệm Covid-19 trước khi tiếp nhận vào khu CLTT. Tuy nhiên, nhiều trường hợp người dân không có tiền tạm ứng, do đó cần có sự linh hoạt để hỗ trợ người dân.

Chăm lo cho lực lượng tuyến đầu Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đặng Văn Minh. Cùng với việc yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Công an tỉnh, chính quyền các địa phương và các sở, ngành liên quan khẩn trương đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện ăn ở và sinh hoạt cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra y tế. Đặc biệt là các chốt Dốc Sỏi (Bình Sơn), Bình Đê (TX.Đức Phổ) và Ba Tiêu (Ba Tơ). Đến thời điểm này, công trình xây dựng chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào tuần sau, góp phần đảm bảo nơi ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, nhân viên trong mùa mưa bão. Nơi ăn ở, sinh hoạt của các lực lượng tại chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê (TX.Đức Phổ) đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ảnh: M.Hoa

