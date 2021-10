Nguy cơ sạt lở đe dọa cuộc sống nhiều hộ dân vùng cao Sơn Hà

(Baoquangngai.vn)- Tâm trạng bất an, lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến, là tình cảnh của hàng chục hộ dân ở khu vực dưới chân núi Làng Bồ và Khu tái định cư (TĐC) Đồi Gu ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà. Sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao nên người dân ở đây đang rất mong được các cấp, ngành quan tâm sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này để họ yên tâm định cư lâu dài.

Thấp thỏm dưới chân núi lở

Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân sống ở khu vực dưới chân núi Làng Bồ, thuộc tổ dân phố Làng Bồ, thị trấn Di Lăng luôn thấp thỏm, lo lắng vì núi xuất hiện các vết nứt và có hiện tượng sạt lở cục bộ. Với khối lượng đất đá khá lớn, nguy cơ sạt lở uy hiếp cuộc sống người dân luôn rình rập khi có nếu có mưa lớn kéo dài.

Theo chính quyền địa phương huyện Sơn Hà, các vết nứt và hiện tượng sạt lở cục bộ xảy ra trên đỉnh núi Làng Bồ xuất hiện từ năm 2014. Qua theo dõi hàng năm thì các vết nứt lớn dần, đặc biệt, cơn bão số 9 năm 2020 kèm theo gió mạnh, mưa lớn đã gây ra sạt lở nhiều vị trí sạt lở nằm trên phía taluy dương, với mức độ nghiêm trọng.

Hiện phía dưới chân núi là khu vực sinh sống của 32 hộ dân, Trường THCS Dân tộc nội trú của huyện với gần 300 học sinh và tuyến Quốc lộ 24B. Qua kiểm tra đánh giá của các cơ quan chuyên môn thì đây là khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao.

Một hộ dân sống tại khu vực này lo lắng chia sẻ, cứ đến mùa mưa là gia đình ông thấp thỏm vì lo núi sạt lở đe dọa tính mạng, nên mỗi khi có mưa bão là gia đình ông cũng như bà con ở đây phải sơ tán đến nơi an toàn. Chúng tôi rất mong được chính quyền các cấp xem xét có phương án xử lý sạt lở, giúp bà con yên tâm sinh sống.

Núi Làng Bồ xuất hiện hiện tượng sạt lở khiến người dân sống dưới chân núi bất an

Trong khi người dân ở dưới chân núi Làng Bồ bất an vì lo sạt lở núi thì 29 hộ với 120 khẩu ở Khu TĐC Đồi Gu, tổ dân phố Nước Nia, thị trấn Di Lăng (khu TĐC thuộc dự án Hợp phần di dân tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong) lại lo tình trạng sụt lún và sạt lở đất.

Lãnh đạo UBND huyện Sơn Hà cho biết, ban đầu Khu TĐC Đồi Gu có 35 hộ dân đến ở tái định cư. Tuy nhiên, do sạt lở taluy âm nên huyện đã di dời 6 hộ dân có nhà ở gần đỉnh taluy âm, khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao đến nơi an toàn theo mô hình định cư xen ghép. Số hộ còn lại, để bảo đảm an toàn và tài sản cho người dân mỗi khi mưa bão, địa phương phải di dời khẩn cấp các hộ dân sinh sống tại đây về ở tạm tại UBND thị trấn, qua đợt mưa bão mới cho người dân quay lại sinh sống.

Ghi nhận của cơ quan chuyên môn, hiện nay tại Khu TĐC Đồi Gu tiếp tục có hiện tượng sụt lún đất, nguy cơ sạt lở đất khi có mưa lớn xảy ra trong thời gian tới là rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của các hộ dân.

Tìm hướng khắc phục khả thi

Những hộ dân sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở núi, sạt lở đất nói trên hàng năm đã được các địa phương lên các phương án di dời mỗi khi có mưa lũ, bão tố lớn, song đó cũng chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, việc sớm tìm ra phương án đảm bảo an toàn cho các hộ dân là nhiệm vụ hết sức cấp thiết cần được ưu tiên, tập trung nguồn lực và thực hiện bằng các giải pháp, phương án cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà Trần Thanh Trung cho biết, để giải quyết dứt điểm nguy cơ sạt lở và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của các hộ dân, cũng như đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng giao thông, trường học tại khu vực núi Làng Bồ và Khu TĐC Đồi Gu, UBND huyện đã có báo cáo gửi UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan quan tâm xem xét kiểm tra và bố trí vốn đầu tư khẩn cấp Kè chống sạt lở đất kết hợp đào kênh dẫn dòng chảy ra xa chân taluy âm ở Khu TĐC Đồi Gu và lập phương án khẩn cấp hạ độ cao núi Làng Bồ.

Người dân ở Khu TĐC Đồi Gu rất lo lắng vì hiện tượng sụt lún đất, nguy cơ sạt lở rất cao khi có mưa lớn xảy ra

Trước tình trạng sạt lở tại những khu vực này, mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cùng lãnh đạo Sở NN& PTNT tỉnh, Sở TN& MT tỉnh cùng các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra thực tế để xem xét đưa ra phương án và hướng khắc phục cụ thể.

Đối với việc khắc phục sạt lở tại Khu TĐC Đồi Gu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền giao Sở NN& PTNT hướng dẫn UBND huyện Sơn Hà khắc phục tạm thời bằng phương án chỉnh dòng chảy của suối kết hợp kè bằng rọ sắt bọc đá hộc nhằm đảm bảo an toàn khu dân cư trong mùa mưa, bão năm 2021.

Còn khu vực tại núi Làng Bồ, giao Sở NN& PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND huyện Sơn Hà xây dựng phương án hạ độ cao núi tại vị trí sạt lở nhằm đảm bảo an toàn khu dân cư lân cận.

“Trước mắt, trong năm 2021, giao UBND huyện Sơn Hà chịu trách nhiệm hoàn thiện phương án di dời dân khi có mưa, bão xảy ra đối với các hộ dân sinh sống khu vực nguy hiểm gần núi Làng Bồ và Khu TĐC Đồi Gu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người khi có mưa, bão”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chỉ đạo.

