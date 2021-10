Lực lượng công an tham gia phòng, chống lũ

(Baoquangngai.vn)- Từ đêm 22/10 đến nay, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to đã làm ngập nhiều khu dân cư. Nước lũ các sông, suối dâng cao làm chia cắt nhiều tuyến đường giao thông. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức di dời, sơ tán các hộ dân ở vùng bị ngập sâu trong lên nơi cao ráo; phân công cán bộ, chiến sĩ chốt chặn ở những tuyến giao thông bị nước lũ chia cắt.

Theo Thượng tá Phạm Quốc Việt - Phó trưởng Công an huyện Bình Sơn, nước sông Trà Bồng dâng cao làm ngập nhiều khu dân cư và nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện. Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn và các đội nghiệp vụ xuống cơ sở giúp dân di dời đồ đạc lên cao và đưa người dân đến nơi an toàn. Công an huyện cũng phân công lực lượng chốt chặn tại tuyến đường bị chia cắt ở các xã Bình Minh, Bình Chương, Bình Nguyên, Bình Chánh... Công an huyện bố trí cán bộ, chiến sĩ trực chiến sẵn sàng điều ca nô đi hỗ trợ người dân di dời khi nước lũ tiếp tục dâng cao.

Công an huyện Bình Sơn tham gia chốt chặn tại một điểm ngập sâu ở xã Bình Hiệp. Ảnh: ĐỨC MINH

Trong khi đó, Công an TX.Đức Phổ đã chỉ đạo công an các địa phương bám sát địa bàn, tuyên truyền cho người dân đề phòng lũ về bất ngờ. “Nếu nước tiếp tục dâng cao, cán bộ, chiến sĩ sẽ xuống giúp dân di dời. Còn hiện tại, cán bộ, chiến sĩ công an thị xã đang chốt chặn tại các điểm giao thông bị nước lũ chia cắt không cho người dân qua lại”, Đại tá Đào Quang Minh - Trưởng Công an TX.Đức Phổ, cho biết.

Còn tại huyện Nghĩa Hành, nước lũ sông Phước Giang dâng cao đã làm hơn 750 hộ dân ở thị trấn Chợ Chùa và các xã Hành Đức, Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Minh… bị ngập sâu. Để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, huyện Nghĩa Hành đã huy động các đội xung kích tình nguyện và lực lượng công an hỗ trợ di dời gần 200 hộ dân đến nơi an toàn.

BÁ SƠN