Hệ thống thoát nước ở thành phố Quảng Ngãi: Nhiều tồn tại, bất cập

(Báo Quảng Ngãi)- Mưa lớn liên tiếp trong hai ngày (23 - 24/10) đã làm nhiều tuyến đường ở TP.Quảng Ngãi ngập sâu trong nước, khiến người dân bức xúc. Vậy đâu là nguyên nhân của những tồn tại, bất cập này?

Trận ngập lụt lịch sử

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên từ đêm ngày 22 - 24/10, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, nhất là ở địa bàn TP.Quảng Ngãi. Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn TP.Quảng Ngãi ngập sâu trong nước. Nhiều khu vực như ở ngã năm cũ Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh - Nguyễn Nghiêm - Nguyễn Công Phương; ngã tư Phan Đình Phùng - Nguyễn Tư Tân... nhiều giờ liền ngập sâu trong nước, hoạt động giao thông gần như bị tê liệt. Có một số tuyến đường, khu dân cư từ trước đến nay được cho là không thể ngập, nay cũng bị ngập sâu, như Khu dân cư Bắc Lê Lợi, Ngọc Bảo Viên, đường Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Tự Tân...

Trong 2 ngày (23 - 24/10), khu vực ngã 5 cũ, TP.Quảng Ngãi ngập sâu trong nước. Theo thống kê của Phòng Quản lý đô thị TP.Quảng Ngãi, trong đợt mưa vừa qua, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố ngập sâu từ 0,5 - 1m. Có nhiều tuyến đường, khu vực dân cư nước bao vây trong thời gian 2 ngày, gây hư hỏng mặt đường, sụp lún vỉa hè. "Nước từ ngoài đường chảy ào ạt vào nhà. Tôi sống ở thành phố này hơn 50 năm, nhưng chưa từng thấy tình trạng ngập nước như thế này", bà Nguyễn Thị Xuân, ở khu dân cư Uhome, phường Nghĩa Lộ nói. Theo thống kê của Phòng Quản lý đô thị TP.Quảng Ngãi, trong đợt mưa vừa qua, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố ngập sâu từ 0,5 - 1m. Có nhiều tuyến đường, khu vực dân cư nước bao vây trong thời gian 2 ngày, gây hư hỏng mặt đường, sụp lún vỉa hè. "Nước từ ngoài đường chảy ào ạt vào nhà. Tôi sống ở thành phố này hơn 50 năm, nhưng chưa từng thấy tình trạng ngập nước như thế này", bà Nguyễn Thị Xuân, ở khu dân cư Uhome, phường Nghĩa Lộ nói.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương thừa nhận, thành phố vừa trải qua một đợt ngập lụt lịch sử, hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu gây tắc nghẽn giao thông và một số khu dân cư ngập sâu đến vài ngày nước vẫn chưa rút hết. "Khi nước càng nhiều thì tốc độ thoát nước lại càng chậm. Ngập lụt lần này chủ yếu xảy ra ở khu vực phía nam thành phố, trong khi trạm bơm chống ngập lại đặt ở phía bắc trên lưu vực sông Trà Khúc. Vì vậy, việc vận hành bơm tiêu thoát nước gặp khó khăn, chưa kịp thời", ông Phương cho biết.

Cần sớm có lời giải

Khi ngập lụt xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã đi thị sát ở địa bàn TP.Quảng Ngãi và đưa ra nhận định: "Cả thành phố đều ngập nước. Nguyên nhân không phải từ sông Trà Khúc, vì trên thượng nguồn hai hồ chứa Nước Trong và Đăkđrinh đã cắt lũ rất tốt, nước sông duy trì bình quân ở mức báo động 2. Lượng nước ngập ở thành phố nguyên nhân chính là nước sông Bầu Giang từ phía nam tràn vào thành phố quá lớn, cộng với mưa lớn kéo dài, nước thoát không kịp. Đây là điểm bất thường chưa từng thấy trước đó".

Khu vực trung tâm TP.Quảng Ngãi bị ngập nước trong trận mưa lớn vừa qua. Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Quốc Hùng, xuất hiện tình trạng nước từ sông Bầu Giang tràn vào TP.Quảng Ngãi là do hệ thống phân lũ bị tắc nghẽn. Sông Bầu Giang có 3 hệ thống phân lũ chính, nhưng cả 3 đều bị tắc nghẽn. Thứ nhất là sông Phủ, chia 1/3 lũ của sông Phước Giang về, nhưng hiện đã bị bít hết bởi các dự án khu dân cư. Thứ hai, hệ thống phân lũ cống Đá ở huyện Nghĩa Hành chảy xuống, cũng bị tắc nghẽn do các khu dân cư, đường giao thông chắn ngang. Thứ 3, tắc nghẽn bởi đường cao tốc. Vì thế, lượng nước từ thượng nguồn đổ dồn hết qua sông Bầu Giang, thoát không kịp tràn vào thành phố. Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Quốc Hùng, xuất hiện tình trạng nước từ sông Bầu Giang tràn vào TP.Quảng Ngãi là do hệ thống phân lũ bị tắc nghẽn. Sông Bầu Giang có 3 hệ thống phân lũ chính, nhưng cả 3 đều bị tắc nghẽn. Thứ nhất là sông Phủ, chia 1/3 lũ của sông Phước Giang về, nhưng hiện đã bị bít hết bởi các dự án khu dân cư. Thứ hai, hệ thống phân lũ cống Đá ở huyện Nghĩa Hành chảy xuống, cũng bị tắc nghẽn do các khu dân cư, đường giao thông chắn ngang. Thứ 3, tắc nghẽn bởi đường cao tốc. Vì thế, lượng nước từ thượng nguồn đổ dồn hết qua sông Bầu Giang, thoát không kịp tràn vào thành phố.

Còn Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Công Hoàng thì cho rằng, lâu nay, khi có mưa, toàn bộ nước của thành phố thoát ra sông Bầu Giang và hệ thống cống thoát ra sông Trà Khúc. Tuy nhiên, lần này thì ngược lại, nước từ sông Bầu Giang tràn vào thành phố. Có nguyên nhân khách quan là mưa lớn, nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan là hệ thống thoát nước đầu tư không đảm bảo, chưa đồng bộ, nhất là sự thiếu kết nối hạ tầng thoát nước của các khu dân cư, khu đô thị vào hệ thống thoát nước chung của tỉnh

Nhận thấy những bất cập, gây ra hệ lụy ngập lụt của việc xây dựng khu dân cư, khu đô thị, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương cho rằng, thời gian đến, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong thẩm định dự án khu dân cư, khu đô thị. Dự án nào không đồng bộ về hạ tầng thoát nước, sẽ đề nghị tỉnh yêu cầu điều chỉnh, bổ sung, nếu không sẽ không chấp thuận cho đầu tư dự án. Mục đích là để các dự án này phát huy đúng mục tiêu, góp phần chỉnh trang đô thị.

Cần có giải pháp chống ngập bài bản Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, khả năng tỉnh sẽ triển khai thực hiện dự án nạo vét sông Bầu Giang cả hai bờ TP.Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa. Đồng thời, xây dựng trạm bơm kết hợp để vận hành thoát lũ. Tuy nhiên, trước khi triển khai các công trình chống ngập này, tỉnh sẽ tổ chức một cuộc họp mời các sở, ngành cùng các chuyên gia bàn giải pháp cụ thể. Việc chống ngập phải làm bài bản. Tỉnh sẽ giao cho Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung, để việc tổ chức cuộc họp mang lại kết quả. Mục đích là tìm cho được giải pháp tổng thể chống ngập cho thành phố trong thời gian sớm nhất.



Bài, ảnh: T.NHỊ