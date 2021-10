(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày qua, dịch Covid-19 đã bùng phát tại 2 xã Trà Mai và Trà Tập, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) - huyện giáp ranh với xã Sơn Bua (Sơn Tây). Do đó, chính quyền xã Sơn Bua đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phòng dịch, quyết tâm giữ vững "vùng xanh" trên bản đồ Covid-19.

Xã Sơn Bua nằm trên cung đường Đông Trường Sơn, giáp với xã Trà Vân, huyện Nam Trà My. Vì thế, khi biết thông tin dịch Covid-19 bùng phát tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, chính quyền và ngành chức năng huyện Sơn Tây đã triển khai kịch bản sẵn sàng ứng phó. Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Nguyễn Ngọc Trân cho biết, huyện đã chỉ đạo lực lượng công an, y tế triển khai phương án chốt chặn kiểm soát người từ vùng dịch của huyện Nam Trà My vào địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo xã Sơn Bua tập trung tuyên truyền cho đồng bào Ca Dong tại địa phương nắm thông tin và mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19, cũng như áp dụng triệt để biện pháp 5K để phòng, chống dịch.

Cán bộ xã Sơn Bua (Sơn Tây) vận động người dân tăng cường các biện pháp phòng dịch Covid-19 trong đêm 26/10. Ảnh: Minh Tôn Đêm 26/10, lãnh đạo xã Sơn Bua đã tổ chức họp dân theo từng thôn để tuyên truyền, khuyến cáo người dân trước nguy cơ lây lan dịch Covid-19 vào xã. Theo đó, không tiếp xúc với người lạ, người về từ vùng dịch; tạm thời không qua địa bàn có dịch của huyện Nam Trà My, để đề phòng lây nhiễm Covid-19. Đêm 26/10, lãnh đạo xã Sơn Bua đã tổ chức họp dân theo từng thôn để tuyên truyền, khuyến cáo người dân trước nguy cơ lây lan dịch Covid-19 vào xã. Theo đó, không tiếp xúc với người lạ, người về từ vùng dịch; tạm thời không qua địa bàn có dịch của huyện Nam Trà My, để đề phòng lây nhiễm Covid-19.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bua Đinh Minh Tôn chia sẻ, người dân thôn Nước Tang, xã Sơn Bua và thôn 3, xã Trà Vân thường xuyên qua lại, mua bán. Hiện ngành y tế huyện Nam Trà My đang tổ chức xét nghiệm diện rộng cho người dân thôn 3 và đã có một số trường hợp nghi nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Vì vậy, xã kiến nghị ngành y tế huyện Sơn Tây tổ chức xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho người dân thôn Nước Tang, xã Sơn Bua để ngăn chặn dịch bệnh sớm nhất.

Lực lượng Công an huyện Sơn Tây đã tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực giáp ranh với huyện Nam Trà My. Người dân xã Sơn Bua sẽ tạm thời không được sang vùng có dịch của huyện Nam Trà My và người dân từ vùng dịch cũng không được vào xã Sơn Bua. Theo Trưởng Công an huyện Sơn Tây Huỳnh Khắc Dũng, trước mắt lực lượng công an chưa lập chốt kiểm tra y tế, mà chỉ tổ chức trực gác và tuần tra, kiểm soát lưu động. Trong đó, kiểm soát chặt người dân buôn bán, làm việc tại các công trường ở xã Sơn Bua từ huyện Nam Trà My sang. Những trường hợp này, kể từ chiều 26/10, khi đến địa phận giáp ranh đều được yêu cầu tạm thời không được vào địa bàn xã Sơn Bua, chờ khi nào tình hình dịch ổn định, mới được phép trở lại làm việc.

Xã Sơn Bua hiện có 1.800 người, trong đó thôn Nước Tang (giáp với xã Trà Vân) có khoảng 400 người. Khi được chính quyền thông báo 2 xã của huyện Nam Trà My bùng phát dịch Covid-19, người dân đã chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cán bộ. Bà Đinh Thị Phia, ở thôn Nước Tang bày tỏ, đêm 26/10, cán bộ xã về làng họp dân, thông báo tình hình dịch bệnh và chỉ cho người dân cách phòng dịch. Mọi người đều phải đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với người về từ vùng có dịch của huyện Nam Trà My, cũng không đi sang bên đó như mọi khi nữa. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng để phòng bệnh.

MY NA