Chung sức chống dịch Covid-19

(Báo Quảng Ngãi)- Công an các huyện miền núi đã triển khai nhiều giải pháp để cùng với các lực lượng tuyến đầu ngăn chặn, kiểm soát dịch Covid-19; đồng thời hỗ trợ người dân ở vùng phong tỏa, khu cách ly tập trung an tâm thực hiện các quy định về phòng, chống dịch.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sơn Hà ngày đêm làm nhiệm vụ để góp phần kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn. Ngay sau khi nhận thông tin có ca bệnh Covid-19 đầu tiên trên địa bàn, Công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập ngay 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các cửa ngõ ra, vào huyện; đồng thời phối hợp cùng với các lực lượng nhanh chóng truy vết, phong tỏa khu vực liên quan đến ca bệnh Covid-19.

Công an huyện Sơn Hà giúp người dân gặt lúa sau cơn bão số 5. Công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Không quản ngại đường sá xa xôi, cán bộ, chiến sĩ công an đến từng thôn để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động nắm chắc tình hình di biến động của dân cư trên địa bàn, nhất là số công nhân, công dân đi, về từ các địa phương có dịch. Đến thời điểm này, huyện Sơn Hà có 21 bệnh nhân Covid-19 liên quan đến các KCN trên địa bàn tỉnh, hiện có 42 trường hợp đang cách ly tập trung, 390 trường hợp cách ly tại nhà.

Thiếu tá Đinh Chăm Pu - Trưởng Công an thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) cho biết, trên địa bàn thị trấn hiện có 47 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống. Công an thị trấn đã tập trung tuyên truyền, vận động và yêu cầu các chủ quán ăn, hộ kinh doanh ký cam kết không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi để đảm bảo phòng, chống dịch. Thời gian qua, Công an thị trấn đã lập biên bản 13 trường hợp, nhắc nhở 12 trường hợp và tham mưu xử lý 1 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Cùng với công tác phòng, chống dịch, công an các huyện miền núi đã quan tâm chăm lo, hỗ trợ người dân bảo đảm đời sống, an tâm chống dịch. Trước tình hình nhiều hộ dân phải thực hiện cách ly y tế, các khu dân cư bị phong tỏa trong thời điểm bước vào đợt thu hoạch lúa, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sơn Hà đã ra quân giúp dân gặt lúa. Còn Công an huyện Trà Bồng thì tăng cường lực lượng cho xã Trà Phong để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thiếu tá Nguyễn Văn Đông - Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Trà Bồng) cho biết, Công an huyện đã thành lập Tổ công tác gồm 14 thành viên, tăng cường cho Công an xã Trà Phong để thực hiện việc phong tỏa địa bàn do có các ca bệnh Covid-19 liên quan đến doanh nghiệp ở TP.Quảng Ngãi; đồng thời tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đến từng hộ dân...

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và hiệu quả của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng công an, tình hình dịch Covid-19 tại các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh đến nay cơ bản được kiểm soát. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, lực lượng công an sẵn sàng là "lá chắn", vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Bài, ảnh: HÀ XUYÊN