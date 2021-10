Cảnh sát giao thông tỉnh

(Baoquangngai.vn)- Ngày 24/10, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã giúp chuyển 20 tấn trái cây ra khỏi xe container bị lật tại TX.Đức Phổ.

Trước đó, trên đoạn đường tránh qua trung tâm TX.Đức Phổ, thuộc xã Phổ Minh, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 77C-09760 do tài xế Đào Văn Thủy, ở huyện An Nhơn (Bình Định), điều khiển chở trên 20 tấn trái cây từ Bắc vào Nam. Do thời tiết mưa lớn, nên tài xế mất tay lái khiến xe bị lật xuống ruộng. Vụ tai nạn làm tài xế bị thương nhẹ, số lượng lớn trái cây trên xe bị va đập, hư hỏng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông giúp vận chuyển trái cây ra khỏi xe container bị lật.

Hiện trường vụ xe container bị lật.

Phòng Cảnh sát giao thông đã gọi xe cứu hộ khẩn trương cứu nạn xe container và bố trí 10 cán bộ, chiến sĩ khiêng, bốc xếp trái cây sang xe khác để kịp vận chuyển về tỉnh Lâm Đồng đúng thời gian.

Tin, ảnh: T.HẢI