Cả gia đình trên tuyến đầu chống dịch

(Báo Quảng Ngãi)- Gia đình ông Huỳnh Phận, ở thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa) có bốn người tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Họ đặt lên trên hết trách nhiệm của công dân đối với quê hương, với mong muốn sớm chiến thắng dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Tiên phong trên mặt trận chống dịch

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, bốn cha con của ông Huỳnh Phận dường như không có ngày ngơi nghỉ. Mỗi người một phần việc, họ góp sức mình trên trận chiến chống dịch Covid-19. Từ khi xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) bị phong tỏa do dịch Covid-19, xã giáp ranh Nghĩa Hòa có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh. Do vậy, hệ thống chính trị ở xã Nghĩa Hòa đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Anh Huỳnh Ngọc Hoàng (con trai út của ông Phận), hiện là Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nghĩa Hòa ngày đêm bám sát địa bàn làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Ông Huỳnh Phận (giữa) tham gia tuyên truyền để người dân thực hiện tốt quy định cách ly tại nhà. Ảnh: PV Anh Hoàng cho biết, gần như không còn thời gian để lo cho gia đình mà tập trung phòng, chống dịch với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan. Là một trong những lực lượng nòng cốt trong phòng, chống dịch ở cơ sở, nên tôi cùng với anh em trong đơn vị quản lý chặt đối tượng cách ly, truy vết F1, F2; tuần tra, bám trụ các chốt kiểm soát dịch bệnh, vận động người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, làm hậu cần...

“Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, lực lượng dân quân phải xung kích đi đầu vì mình nắm vững địa bàn và hiểu dân. Dù giáp ranh với vùng dịch Nghĩa An nhưng xã Nghĩa Hòa vẫn giữ vững “vùng xanh” nhờ tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc của cả cộng đồng”, anh Hoàng chia sẻ.

Hai người anh trai của Hoàng cũng tham gia tuyến đầu chống dịch. Một người là công an đang làm nhiệm vụ trực chốt tại xã Ba Liên (Ba Tơ) và một người công tác tại Lữ đoàn 23, Quân khu 7 đang trực chốt tại quận 12 (TP.Hồ Chí Minh).

“Ông Huỳnh Phận là cán bộ thôn gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi phong trào. Không chỉ tham gia tuyến đầu chống dịch tại địa phương, mà trong thời điểm cả nước chung tay ủng hộ đồng bào miền Nam bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, ông cùng gia đình tiên phong đóng góp tiền và nhu yếu phẩm trị giá hơn 10 triệu đồng... Hiện nay, dịch bệnh trên địa bàn xã cơ bản được kiểm soát, kết quả này có phần đóng góp thầm lặng của những cán bộ cơ sở tận tụy như ông Huỳnh Phận”. Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hòa NGUYỄN KIỆN TOÀN Tận tụy phục vụ nhân dân

Là cha của ba người con đang trực tiếp tham gia chống dịch, ông Huỳnh Phận rất tự hào khi các con đã đóng góp một phần công sức trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Mặc dù có đôi lúc ông lo lắng, bất an khi dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, nhưng ông luôn ủng hộ, động viên các con hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Phận là Tổ trưởng Tổ Covid-19 cộng đồng của thôn. Ông cùng tập thể chi bộ thôn, các thành viên trong tổ Covid-19 cộng đồng tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và chấp hành quy định của địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Ông Phận tích cực hướng dẫn người dân khai báo y tế, động viên con em từ vùng dịch về đi cách ly, vận động người dân hoãn tổ chức tiệc tùng để tránh tập trung đông người...

“Tôi ở cơ sở thì gánh vác việc ở cơ sở. Các con làm trong các ngành nào thì phải thực thi nhiệm vụ cấp trên giao. Thời điểm TP.Hồ Chí Minh có số ca nhiễm Covid-19 tăng cao, tôi lo lắm, cứ vài ngày lại điện thoại cho con. Tôi chỉ biết động viên các con cố gắng vì cái chung, vì sức khỏe của nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dẫu biết cuộc chiến chống dịch còn dài nhưng phải giữ niềm tin. Có niềm tin thì khó khăn, trở ngại nào cũng vượt qua”, ông Phận nói.

Gia đình ông Huỳnh Phận là điển hình trong công tác phòng, chống dịch. Bốn cha con ông Phận luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng và xã hội. Mặc cho vất vả, hiểm nguy, họ luôn bám sát địa bàn, ngày đêm cùng với các lực lượng tuyến đầu triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường.

THANH THUẬN